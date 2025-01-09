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佐佐木朗希爭奪戰縮小至8隊！大都會退出？MLB點名教士最需要

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

千葉羅德投手佐佐木朗希透過入札制度挑戰大聯盟，目前爭奪戰激烈。根據《SNY》記者馬蒂諾（Andy Martino）報導，大都會可能已退出爭奪戰行列。

佐佐木曾與包括道奇、教士、巨人、洋基、大都會、遊騎兵、小熊，以及一支未公開的球隊在內的8支球隊展開談判，最新消息指出「西岸球隊佔優勢」，特別是教士隊被評為最需要他的球隊。

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馬蒂諾在節目《Mets Hot Stove》中提到，「認為大都會能得到佐佐木的聲音在業界不常聽到」，暗示大都會可能已無緣佐佐木。

若大都會退出，競爭隊伍將縮減為7支，而來自西岸的道奇、教士與巨人被視為最具優勢。 MLB官網發布「最需要佐佐木的球隊」排名，教士高居第一。

該報導指出，教士的輪值面臨危機，包括馬斯格羅夫（Joe Musgrove）因肘部手術缺席整季，老將達比修有已38歲。若能網羅佐佐木，教士將獲得一大補強，與道奇、巨人及響尾蛇競爭分區優勢。 此外，達比修有在受訪時也公開表示希望佐佐木加入教士，對於這位日本後輩表達熱烈期盼。

由於國際簽約獎金限制，佐佐木的正式談判可能要等到1月15日後才能進一步展開。目前，各隊對他的爭奪戰正如火如荼，未來幾周情勢將逐漸明朗化。

除了道奇、教士、巨人、洋基、大都會、小熊與遊騎兵外，另有記者爆料，還有一支「神秘第八隊」加入競爭。他推測可能是藍鳥、金鶯或守護者中的一隊，並指出這些球隊均需要強化輪值，例如金鶯隊此前已簽下菅野智之，加強投手戰力。

根據規定，佐佐木需在45天的入札期限內決定新東家，最終答案將於1月24日（台灣時間上午6點前）揭曉。

關鍵字： 佐佐木朗希大聯盟入札制度爭奪戰教士

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