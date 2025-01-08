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NBA準狀元超狂單臂隔扣！隊友觀眾全驚呆　媲美杜克怪物前輩

記者游郁香／綜合報導

上個月才滿18歲的杜克天才弗拉格(Cooper Flagg)，是今年NBA選秀狀元的最大熱門，身高206公分的他身手全能，爆發力驚人，他今(8)日出戰匹茲堡大學，雖陷入犯規麻煩，但他把沮喪的心情轉變成一記驚天的「 單臂隔扣」，讓隊友和觀眾全驚呆，他最終繳出19分、10籃板和5助攻。

攻守俱佳的弗拉格，去年夏天破例入選美國男籃靶子隊，出戰夢幻隊時繳出驚豔全場的表現，並在8月與知名運動品牌「New Balance」達成重磅球鞋合約，是最被看好的大學超新星，持續霸佔美國媒體今年NBA選秀模擬的第1順位。

▲▼NBA狀元大熱門、杜克天才弗拉格；杜克詹姆斯 。（圖／達志影像／美聯社）

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▲NBA狀元大熱門、杜克天才弗拉格（左） 。（圖／達志影像／美聯社）

弗拉格今日出戰匹茲堡大學，早早就吞了2次犯規，在板凳上坐了很長一段時間，上半場僅5分進帳，在比賽剩下17分43秒時，他又吞下第3次犯規，他難掩沮喪的情緒，不過他很快轉換心情，上演了一記技驚四座的灌籃。他在底線附近成功抄截，快速推進到前場，接著毫不猶豫高高躍起，完成了一記「單臂隔扣」，隊友詹姆斯(Sion James)抱頭不敢置信，觀眾也都張大嘴巴，這一扣讓全場嗨到最高點。

杜克主帥謝爾(Jon Scheyer)稱弗拉格繳出「威廉森(Zion Williamson)式」的演出，讓人想起2019年狀元威廉森過去效力杜克時期的精彩表現，「這些年來我們有幾位球員能繳出那種讓全場觀眾為之振奮的精彩表現，今晚就是其中一個時刻。」

▲▼NBA狀元大熱門、杜克天才弗拉格；杜克詹姆斯 。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜克天才弗拉格驚天單臂暴扣。（圖／達志影像／美聯社）

弗拉格賽後坦承，領到第3次犯規後他很生氣，他把一些沮喪的情緒發洩在隨後的扣籃上。他說過半場時就知道自己要得分了，但直到讀懂禁區防守者的動作才決定要灌籃， 「我一跳起來就幾乎意識空白，之後的一切都像閃電一樣，一切發生得太快了。」

在弗拉格的驚天暴扣後，杜克完全主宰了比賽，這位杜克天才下半場7投5中拿下14分，外加7籃板、5助攻，他這個半場的正負值為+16，整場繳出19分、10籃板和5助攻，外帶1抄截、1火鍋，率隊以76比47大勝匹茲堡。

球隊一回到休息室，弗拉格的隊友普羅克特(Tyrese Proctor)就立即在手機上找出這個扣籃影片，全隊圍著看重播。普羅克特直呼，「這是我看過最棒的比賽中扣籃，這可能是最好的扣籃之一。」

▲▼NBA狀元大熱門、杜克天才弗拉格；杜克詹姆斯 。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜克詹姆斯看到弗拉格的超狂單臂暴扣，抱頭不敢置信 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA杜克大學弗拉格Cooper Flagg

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