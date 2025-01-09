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樂天女孩穎樂登上日媒！多才多藝魅力征服粉絲：曾想當體育老師

▲▼與林襄一同捲入高鐵佔位風波的林穎樂，20日在節目錄影中露面說明佔位爭議。（圖／記者湯興漢攝）

▲林穎樂。（圖／記者湯興漢攝）

記者王真魚／綜合報導

樂天女孩穎樂近期登上日本媒體，以她卓越的運動能力與多才多藝的表現引發關注。穎樂不僅是啦啦隊的一員，還曾參加全國性游泳比賽，展現出驚人的運動實力，甚至因為在體育實境節目中的亮眼表現獲得「山賊穎樂」的外號。

穎樂大學主修體育，畢業後原本計劃成為小學體育老師，但對表演的熱愛讓她選擇追逐夢想，參加樂天女孩的徵選並成功入隊。她在專訪中回憶道，「「喜歡表演是我選擇成為啦啦隊成員的最大原因。」

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除了在球場上的表現外，穎樂還以藝人身份活躍，曾參與台灣人氣體育實境節目，在短跑、跳遠及游泳等項目中多次奪冠，讓觀眾見識到她超凡的運動天賦。在節目中，她展現的游泳實力更是令人驚艷，50公尺僅需約33秒完成。

穎樂於2021年加入樂天女孩，今年已是她的第五個球季。她也在專訪中分享，自己曾在美國遠征時與大谷翔平見面。「當時他特地抽空與我們合照，還握了手，他真的非常帥氣！」

此外，穎樂去年以歌手身份出道，正式發行首張單曲，並將在今年推出第二首作品，挑戰歌舞並重的全新領域。「唱歌比跳舞難多了，但我會努力突破自己！」

儘管在啦啦隊、歌手、藝人等多重身份間忙碌不已，但穎樂仍抽空造訪日本，尤其喜愛到北海道體驗冬季運動。「三年前第一次到北海道滑雪，雖然是初學者，但很成功，我的運動神經還算不錯。」她笑著說，「日本的街道乾淨，食物美味，尤其喜歡牛肉。」

日媒指出，憑藉出色的運動能力，穎樂在綜藝節目中大受歡迎。台灣的啦啦隊成員不僅在球場上表演，也經常登上螢幕成為全方位藝人，「穎樂則憑藉自身的體育專長吸引了大批粉絲。」

▲林穎樂不知郭泓志是打棒球出身的。（圖／翻攝自林穎樂IG）

▲林穎樂。（圖／翻攝自林穎樂IG）

關鍵字： 穎樂樂天女孩啦啦隊運動多才多藝

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