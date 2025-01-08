南華陳勇志學蔡仲南指叉108球完封勝　文化鄭昭誠MVP道歉有原因

▲南華陳勇志108球完封勝。（圖／大專體總提供）

記者楊舒帆／綜合報導



113學年度大專棒球聯賽8強複賽今（8）日進行兩場關鍵戰役，文化大學以6：4擊敗嘉義大學，送對手無緣晉級；南華大學則靠陳勇志完投完封，以7：0擊敗開南大學，終結近期6連敗。

文化在首局取得3分領先後，一路被嘉大緊迫。直到8局下半靠著周牧叡、鄭昭誠和代打張嘉豪的安打，再添2分保險。不過終結者宋連恩在9局出現狀況，被敲2安打、投2保送，險些送出勝利。所幸左投李景興及時登板拆彈，只用2球就送出勝投。

文化總教練李軾揚指出，今年投手陣容捉襟見肘，李景興成為關鍵的救援左投，已在複賽6場出賽5次。李景興笑說：「我隨時待命。」他表示會觀察12強國手王志煊和日職火腿隊宮西尚生的投球，但也坦言若要挑戰職棒，目前137公里的球速還需提升。

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前一場因為9局上守備失誤怒摔手套被換下場，鄭昭誠在對上嘉義大學的割喉戰重返先發陣容，而且用3安猛打賞的表現，幫助文化大學贏下重要一役，他不好意思表示算是洗白，「那天回去想蠻久，半夜3點才睡，有在群組跟大家道歉，因為我知道自己做不好，大家都是鼓勵，說下一場還是需要我，就有比較釋懷，我說後面2場要帶他們贏，今天有做到。」賽後他也拿到複賽第2次單場MVP。

南華陳勇志主投9局108球完封勝，僅被敲3安打，送出9次三振、2次保送，率隊以7：0擊敗開南。這位大一新生坦言：「可能是腎上腺素關係，沒什麼感覺就投到9局了。」

總教練蔡仲南讚揚陳勇志今天調整出手角度後，直球和變化球都有改善。這位普門高中畢業的投手也透露，大學打者較難對付，經教練指點後改以進攻好球帶為主。南華打線今日甦醒，全場敲出9支安打，6至8局更連續得分，一舉拉開差距。

陳勇志今年從普門高中畢業後來到南華大學，蔡仲南的招牌指叉球是他的請教重點之一，高中時雖然自己也會丟，但較少拿出來獻醜，經過傳授現在成為武器之一；蔡仲南點出子弟兵的指叉球在對左打時相當出色，能精準擺放到想要的進壘位置，另外滑曲球也很到位，「現在就只差他的變化球下墜感覺不夠快，如果練快就會更有威力。」

▲文化鄭昭誠3安猛打賞再奪MVP。南華陳勇志108球完封勝。（圖／大專體總提供）