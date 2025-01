游艾喆日職籃隊友「突失去意識倒地」　比賽被直接取消！

▲日本B聯盟滋賀湖泊隊洋將卡特突然失去意識倒地,比賽被直接取消。(圖/翻攝自YouTube/日本B聯盟)

記者游郁香/綜合報導

台灣旅日後場新星游艾喆本季征戰B聯盟,他所屬的滋賀湖泊隊今(5)日對上三遠新鳳凰隊,比賽進行到第3節最後1分12秒,滋賀洋將卡特(Javier Carter)突然失去意識倒地,比賽被迫中斷,B聯盟和球隊經過約1個半小時的協商後,決定取消比賽。

Shiga Lakes reinforcement Javier Carter is now in stable condition after collapsing during the third quarter of their Japan B.League Division 1 game against the San-en NeoPhoenix on Sunday afternoon.https://t.co/8d1RE3jkzZ