游艾喆日職籃隊友「突失去意識倒地」　比賽被直接取消！

▲日本B聯盟滋賀湖泊隊洋將卡特突然失去意識倒地，比賽被直接取消。（圖／翻攝自YouTube／日本B聯盟）

記者游郁香／綜合報導

台灣旅日後場新星游艾喆本季征戰B聯盟，他所屬的滋賀湖泊隊今(5)日對上三遠新鳳凰隊，比賽進行到第3節最後1分12秒，滋賀洋將卡特(Javier Carter)突然失去意識倒地，比賽被迫中斷，B聯盟和球隊經過約1個半小時的協商後，決定取消比賽。

Shiga Lakes reinforcement Javier Carter is now in stable condition after collapsing during the third quarter of their Japan B.League Division 1 game against the San-en NeoPhoenix on Sunday afternoon.https://t.co/8d1RE3jkzZ [廣告]請繼續往下閱讀... January 5, 2025

這場滋賀湖泊交手三遠新鳳凰的比賽，進行到第3節還剩1分12秒時，台灣旅日控衛游艾喆的隊友、滋賀洋將卡特突然失去意識倒在球場上，球員趕緊呼叫醫療團隊，所有人用帆布將卡特圍住，遮擋攝影鏡頭與觀眾視線，卡特在接受緊急治療後被送往附近醫院。

據日本媒體報導，卡特離開體育館時已恢復意識，且能夠進行對話，B聯盟和球隊協商後，共同決定取消這場比賽。

滋賀代表原毅人解釋，「雖然他(卡特)已恢復意識，但考慮到這種在籃球比賽中罕見的事件，對球員和工作人員的精神和情緒影響，我們與聯盟協商後決定以球員和工作人員為優先考量。」至於這場比賽的後續處理方式，將會在滋賀的官方網站和社群媒體上公告。

▲台灣旅日天才控衛游艾喆。（圖／記者杜奕君攝）