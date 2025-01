字母哥「浴血」大三元　小指縫3針仍率公鹿痛扁暴龍24分

▲公鹿安戴托昆波砍下11分、12籃板、13助攻。(圖/路透)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

公鹿近況不佳,最近5場僅面對溜馬奪1勝,今(7)日對暴龍的比賽,公鹿王牌「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)在比賽第3節因右小指受傷傷退,但他下場縫了3針後,立馬回歸賽場砍下11分、12籃板、13助攻,完成本季第4次大三元,浴血助公鹿以128比104大勝暴龍24分。

Giannis Antetokounmpo tonight:



11 PTS

12 REB

13 AST



He now has the 3rd most triple-doubles in under 30 minutes in NBA history. pic.twitter.com/TilgTPnR6R