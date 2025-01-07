字母哥「浴血」大三元　小指縫3針仍率公鹿痛扁暴龍24分

▲公鹿安戴托昆波砍下11分、12籃板、13助攻。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

公鹿近況不佳，最近5場僅面對溜馬奪1勝，今（7）日對暴龍的比賽，公鹿王牌「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在比賽第3節因右小指受傷傷退，但他下場縫了3針後，立馬回歸賽場砍下11分、12籃板、13助攻，完成本季第4次大三元，浴血助公鹿以128比104大勝暴龍24分。

Giannis Antetokounmpo tonight:



11 PTS

12 REB

13 AST



He now has the 3rd most triple-doubles in under 30 minutes in NBA history. pic.twitter.com/TilgTPnR6R [廣告]請繼續往下閱讀... January 7, 2025

首節開始，公鹿與暴龍陷入焦土戰，暴龍中鋒波圖爾（Jakob Poeltl）接獲巴瑞特（RJ Barrett）助攻拋投得2分，公鹿里拉德（Damian Lillard）用三分還以顏色，字母哥也跟著補上中距離，暴龍很快做出回應，奎克利（Immanuel Quickley）與波圖爾擋拆射進三分，雙方一路僵持到首節末段，公鹿普林斯（Taurean Prince）、小傑克森（Andre Jackson Jr.）、波提斯（Bobby Portis）接連命中三分球，打出一波17比0攻勢，字母哥在這段期間串聯球隊送出4助攻。

次節末段，字母哥追防巴瑞特的快攻灌籃時，撞上了籃框，導致右小指受傷需下場縫針。半場結束公鹿66比47領先暴龍。

▲公鹿安戴托昆波封阻巴瑞特快攻時受傷。（圖／路透）

令人意外的是，字母哥下場縫了3針後，竟然在第3節就回歸賽場。他單節3投2中，抓下5籃板還送出3助攻，雖發生4次失誤，但毫不影響公鹿出色的得分表現。

里拉德本節以三分球主宰戰局，他單節投籃全數命中，且三分球4投4中，砍下15分。末節資深中鋒羅培茲（Brook Lopez）命中三分將領先擴大至113比80，全場領先最多的33分，一舉把公鹿推向勝局，終場公鹿128比104擊敗暴龍。

公鹿在三分球得分上以66比27大幅領先暴龍。暴龍全場三分球35投9中，前3節更是僅有26投4中。

公鹿本場米德爾頓（Khris Middleton）因腳踝傷勢未能出賽，字母哥砍下罕見的「得分最少」大三元11分、12籃板、13助攻；里拉德得到全場最多25分；板凳暴徒波提斯挹注20分、7籃板。

暴龍方面，先發全員得分上雙，而板凳則沒有任何雙位數得分球員。巴瑞特得到25分、9籃板；巴恩斯（Scottie Barnes）拿下21分；波圖爾貢獻12分；奎克利和迪克（Gradey Dick）各自得到11分。