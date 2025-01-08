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桃猿擴充二軍教練團！吳桀睿兼任教練不放棄當球員

▲樂天桃猿吳桀睿。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿吳桀睿。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿二軍教練團增添2名成員，分別是球員兼任打擊教練的吳桀睿，以及首度進入職棒教練團的前善化高中教練蔡成賢。

吳桀睿在統一獅效力7年，一度因傷於2023年轉任教練，去年轉戰樂天桃猿重返球場，在一軍出賽22場，打擊率.147。

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新球季增加教練職務，桃猿副領隊沈鈺傑表示：「他之前當學長時就能給年輕球員觀念，是滿適合的人選。一開始希望他專注教練工作，但他還想當球員拚看看，認為還有機會所以不放棄，因此跟他討論時提出兼任教練的想法。他可以在二軍期間運用時間調整自己，平衡教練與球員的角色，同時給年輕球員一些觀念，他在隊內的講解應對不錯。」

蔡成賢曾擔任成德高中總教練、善化高中教練，樂天桃猿陣中的王志煊、邱勝宥（原名邱嘉慶）以及統一獅陳聖平、味全龍黃贊維等，都是他在成德期間培育出的好手，加入樂天二軍教練團有望協助年輕選手成長。

蔡成賢將擔任二軍打擊助理教練，桃猿副領隊沈鈺傑透露：「雖然他只有高中教練資歷，但他教出很多中職球員，也有學習一些國外打擊課程，包含運科和力學的部分。主要希望他帶領二軍球員，尤其他剛帶過高中球隊，溝通上應該沒有問題。他也會協助拍影片，幫助球員影像分析。」

關鍵字： 樂天桃猿二軍教練蔡成賢吳桀睿年輕球員

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