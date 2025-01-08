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「台灣一哥」曾俊欣無緣澳網會內賽　明返台備戰台維斯盃

▲台維斯盃中華隊「夜市球王」曾俊欣、總教練盧彥勳。（圖／海碩整合行銷提供）

▲台灣一哥曾俊欣明返台備戰台維斯盃。（資料照／海碩整合行銷提供，下同）

文／中央社

台灣「網球一哥」曾俊欣今天在澳網男單會外賽次輪以4比6、6比7（2比7）不敵黎巴嫩選手哈比，無緣挺進會內賽，接下來將返台備戰台維斯盃。

力拚澳洲網球公開賽男單會內賽門票，現年23歲、世界職業網球協會（ATP）世界排名第118的曾俊欣從會外賽出發，首戰以直落二擊敗世界排名第232的義大利選手阿納波迪（Federico Arnaboldi），順利替2025年賽季開出紅盤。

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不過，今天在會外賽次輪面對世界排名第219的黎巴嫩選手哈比（Hady Habib），曾俊欣卻陷入苦戰，首盤在關鍵第10局遭到破發，導致先以4比6讓出，次盤則與對手拚到搶7，可惜最後仍以6比7（2比7）落敗，無緣搶下男單會內賽門票。

▲台維斯盃中華隊「夜市球王」曾俊欣、總教練盧彥勳。（圖／海碩整合行銷提供）

賽後曾俊欣接受中央社採訪時自評，其實首盤握有很多機會，甚至逼出破發點，可惜沒有很好把握住機會，加上對手哈比在發球端給予滿大壓力，導致次盤搶7幾顆關鍵球的打法比較保守，因而錯失勝利。

預計明天搭飛機返回台灣，曾俊欣將積極備戰台維斯盃世界組總決賽資格賽，有機會於主場與強敵美國正面交鋒，對已6年沒在台灣過年的他而言，心情超級興奮，「從冬訓就一直準備，如果我們都發揮最佳水準，感覺有機會把勝利留在台灣。」

曾俊欣指出，冬訓期間加強很多體能、身體控制等，目的是讓上半身肌力更穩定，連帶提升發球能力，「以這次比賽來看，整體相比去年有明顯進步，今年目標是打比較多巡迴賽、大滿貫賽，所以希望關鍵球的掌握再好一點。」

關鍵字： 網球澳網曾俊欣

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