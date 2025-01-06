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二刀流來了！大谷翔平便服練投畫面曝　道奇總管：每天都在變好

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇巨星大谷翔平新賽季將重啟「二刀流」，《Dodgers Nation》昨(5)日分享大谷在洛杉磯一所高中，身穿T恤和短褲練投的畫面，雖然不是正式的練習，仍讓球迷相當興奮。道奇總管高梅茲(Brandon Gomes)受訪時透露，「大谷每天都在變好，但還沒有進行投球和打擊練習。」

▲▼大谷翔平穿著便服練投。（圖／翻攝自X／ショウタイムズ【公式】）

▲大谷翔平穿著便服練投。（圖／翻攝自X／ショウタイムズ【公式】）

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大谷2023年9月接受了自2018年10月以來，時隔5年的第2次右肘手術。上季他專注於打擊，成為大聯盟史上首位達成「50轟-50盜」的球員，還以54支全壘打和130分打點成為雙冠王，打擊率3成01和59次盜壘也位居聯盟第2。備受矚目的是，大谷新賽季將重啟「二刀流」，在睽違2年後重返投手丘，

《Dodgers Nation》最近分享了大谷在洛杉磯的馬拉納薩高中，身穿短袖T恤和短褲練投的影片， 雖然不是正式練習，但他顯然持續為「二刀流」做準備。

根據道奇總管高梅茲的說法，世界大賽第2戰遭逢左肩半脫臼，並在奪冠後動刀的大谷，肩傷恢復狀況良好，「恢復順利，並且在這個過程中一直在打勾(完成恢復階段)，情況很好。」

▲▼ 大谷翔平 。（圖／路透）

▲大谷翔平。（圖／路透）

高梅茲還透露，「隨著春訓的臨近，我們會繼續觀察他的狀況。大谷每天都在變好，但還沒有進行投球和打擊練習。他有在揮棒，但還沒有真正打擊。」

《Dodger Blue》分析，這再次表明道奇期待大谷在今年春訓開始之前從肩部手術中完全恢復，並且很可能會以打者身份參加開幕戰。

《Dodger Blue》指出，大谷左肩的傷勢可能會影響他下季的「投手」回歸計劃，「大谷已經開始重新投球，但肩部受傷對投手恢復計劃的影響尚不清楚。」

關鍵字： MLB道奇大谷翔平

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