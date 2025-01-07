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高中木聯／昔捕手變王牌　陳漢宇百球14K完封率秀峰晉級

▲陳漢宇投滿百球狂飆14。（圖／學生棒聯提供）

▲陳漢宇投滿百球。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

秀峰高中今日（7日）在陳漢宇投出6.1局14次三振的優質先發表現下，以5比0完封陽明工商，確保分組第三晉級高中木棒聯賽第二階段。

秀峰在2局下半率先靠暴投得分，3局下半則由黃崎恩、劉祐丞、詹閎鈞連續擊出安打，加上保送和對手失誤，一舉攻下3分。4局下半黃崎恩再度敲安帶回1分，將比數擴大為5比0。

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陳漢宇今日儘管前兩局都被攻上得點圈，但都化解危機。直到7局上半面對首名打者被敲出二壘安打，投球數達100球後下場。秀峰隨即換上馬林家禾接手，最終完成完封勝利。

「陳漢宇是我們的王牌，今天雖然開始時狀況不佳，但後來漸入佳境。」秀峰總教練陳志強表示，本想讓他挑戰完投完封，可惜差一點。陳漢宇今日球速最快約140公里，曾在新北市長盃、新北富邦U18賽事中飆出145公里。

陳志強透露，陳漢宇原本是秀峰國中部的捕手，因看中他的身材和協調性，高中改練投手。「他高一時球速約138公里，高二提升到141公里，現在能投到145公里，進步空間很大。」

秀峰今年木棒組有13名高三球員，部分選手是兩年前鋁棒聯賽第六名的班底。本次他們在第一階段首尾兩戰都搶下勝利，目標鎖定八強。

關鍵字： 棒球高中陳漢宇秀峰高中木棒聯賽

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