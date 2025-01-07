4強門票難產中！台體呂昱廷完封勝　中斷國體12連勝

▲台體呂昱廷9局完封。（圖／大專體總提供）

記者楊舒帆／綜合報導

大專棒球聯賽8強複賽今日（7日）兩支爭取提前晉級的強隊都遭遇挫敗。輔仁大學王牌李斯特投球失靈，以3：8不敵中信科大；國立體大則遭台灣體大王牌呂昱廷封鎖，以0：5中斷12連勝。目前4強席位尚未有球隊確定晉級。

輔大派出休息4天的李斯特先發，但他僅投3局就遭打爆。3局上被中信科大擊出5支安打、1次保送，單局狂失5分。4局上再被連打3安形成滿壘後退場，最終被記7分責失。中信左投黃薰槿則投出優質先發，5局僅失2分拿下勝投。

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「和輔大交手時常遇到李斯特，比較熟悉他的球路。」中信科大教練李千賢表示，加上前役剛贏南華大學，球隊士氣正好。

晚場「體大之戰」，台體靠呂昱廷104球完投完封，讓國體僅擊出3支零星安打。「球比較會跑，他們掌握度就不好，即使打到也都被我們守備到位。」呂昱廷表示，觀察對方打者喜歡攻擊直球，今天直球尾勁十足加上變化球狀況不錯，成功封鎖對手火力。

台體總教練林宗毅讚賞呂昱廷的進步：「他這兩場比賽又突破了，內外角控球都很好。之前變化球投不進時會怕用直球，但今天都敢投。」

目前台體、國體、輔大皆是4勝，開南大學3勝緊追在後，嘉義大學和文化大學也還保有晉級希望。8強複賽即將進入白熱化階段。

▲中信大一左投黃薰槿5局先發勝。（圖／大專體總提供）