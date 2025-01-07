運動雲

>

盧彥勳續掌台灣隊兵符！春節領軍台維斯盃迎戰美國

▲台維斯盃中華隊「夜市球王」曾俊欣、總教練盧彥勳。（圖／海碩整合行銷提供）

▲盧彥勳（左）續掌台灣隊兵符。（圖／海碩整合行銷提供）

文／中央社

台灣男子網球隊即將於1月31日至2月1日在台維斯盃世界組總決賽資格賽面對強敵美國，這次同樣由台灣名將盧彥勳領軍，期盼發揮地主優勢。

被譽為「網球界世界盃」的台維斯盃國際男子網球團體錦標賽，台灣隊在去年取得世界組總決賽資格賽的門票後，預計1月31日至2月1日的春節期間挑戰強敵美國，陣容也堪稱一時之選，包含「台灣一哥」曾俊欣、許育修及吳東霖，還有雙打好手何承叡、黃琮豪。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這次台灣隊同樣由盧彥勳執掌兵符，期盼帶領台灣隊再創佳績，他接受媒體採訪時提到，美國隊的實力非常堅強，因此希望台灣球迷在農曆新年期間共襄盛舉，以實際行動力挺台灣隊，共同打造地主優勢。

▲台維斯盃中華隊總教練盧彥勳。（圖／記者簡名杉攝）

▲盧彥勳。（圖／記者簡名杉攝）

至於對手美國隊則由雙打傳奇布萊恩（Bob Bryan）擔任總教練，陣中坐擁2名單打排名前50的好手米歇爾森（Alex Michelsen）、希隆（Marcos Giron），而且另有2024巴黎奧運男雙銀牌組合芮姆（Rajeev Ram）、克拉查克（Austin Krajicek），實力不容小覷。

面對來勢洶洶美國隊，「台灣一哥」曾俊欣表示，很開心又能在台灣主場出賽，迎戰美國一定會全力以赴，把最佳狀態表現出來，「希望替台灣再創歷史。」

吳東霖則透露，再次入選台灣隊不只是榮耀，是一種使命，更霸氣表示絕不畏懼美國隊，「相信透過扎實的冬訓和全隊的團結，我們有能力創造奇蹟。」

關鍵字： 網球台維斯盃盧彥勳曾俊欣

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

羨慕台灣12強凱旋！韓國隊新星「一開始只當黑馬」奪冠後改觀

羨慕台灣12強凱旋！韓國隊新星「一開始只當黑馬」奪冠後改觀

游艾喆日職籃隊友「突失去意識倒地」　比賽被直接取消！

游艾喆日職籃隊友「突失去意識倒地」　比賽被直接取消！

中職賽程近期公佈！大巨蛋開幕戰兄弟大戰統一　亞太今年難啟用

中職賽程近期公佈！大巨蛋開幕戰兄弟大戰統一　亞太今年難啟用

洋基瞄準阻止大谷三冠王的打擊王　 再擴銀河艦隊陣容

洋基瞄準阻止大谷三冠王的打擊王　 再擴銀河艦隊陣容

道奇送走拉克斯！金慧成有望先發二壘　美媒點出兩大優勢

道奇送走拉克斯！金慧成有望先發二壘　美媒點出兩大優勢

巴特勒季中交易難？首選3隊都沒戲　美媒估熱火等夏天2選1

巴特勒季中交易難？首選3隊都沒戲　美媒估熱火等夏天2選1

勝騎士續約剩下細節　獅領隊證實他已承諾冬盟「停機」

勝騎士續約剩下細節　獅領隊證實他已承諾冬盟「停機」

國體12連勝聽牌4強黃玠瀚目標旅外　台體完封文化保晉級希望

國體12連勝聽牌4強黃玠瀚目標旅外　台體完封文化保晉級希望

源田壯亮婚外情爆最新進展　疑向妻傳離婚訊號「後續找律師」

源田壯亮婚外情爆最新進展　疑向妻傳離婚訊號「後續找律師」

二刀流來了！大谷翔平便服練投畫面曝　道奇總管：每天都在變好

二刀流來了！大谷翔平便服練投畫面曝　道奇總管：每天都在變好

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

熱門新聞

羨慕台灣12強凱旋！韓國隊新星「一開始只當黑馬」奪冠後改觀

游艾喆日職籃隊友「突失去意識倒地」　比賽被直接取消！

中職賽程近期公佈！大巨蛋開幕戰兄弟大戰統一　亞太今年難啟用

洋基瞄準阻止大谷三冠王的打擊王　 再擴銀河艦隊陣容

道奇送走拉克斯！金慧成有望先發二壘　美媒點出兩大優勢

巴特勒季中交易難？首選3隊都沒戲　美媒估熱火等夏天2選1

讀者回應

﻿

熱門新聞

1羨慕台灣！韓國隊新星：一開始黑馬

2游艾喆日職籃隊友「突失去意識倒地」

3329大巨蛋開幕戰兄弟戰統一

4洋基瞄準阻止大谷三冠王的打擊王

5道奇送拉克斯！金慧成先發兩優勢

最新新聞

1高錦瑋「洋將等級」數據獲12月MVP

2字母哥蓋火鍋意外受傷　傷勢狀況曝

3「桌球教父」莊智淵正式退出世界排名

4字母哥小指縫3針　公鹿勝暴龍24分

5盧彥勳續掌台灣隊兵符！

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

林昱珉現身新北府前廣場！赴宜蘭當12天補充兵　搭巴士離開畫面曝

林昱珉今入伍！剛當新手爸笑談女兒「可愛」　考慮是否帶家人赴美

林昱珉下個月當爸！林母喜當阿嬤「很開心」　球迷朝聖擠爆早餐店

「棒球流氓」驚傳混入應援團抵台　干擾12強台日大戰！警方說明了

WBC資格賽接到曾總邀請！　林昱珉：保持心態僅時間問題

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

#林昱珉 赴宜蘭當12天補充兵！ 新北府前廣場搭巴士前往 #服役

警開槍畫面曝！男掛假車牌拒檢逆向狂飆　中彈才停下

#三重 傾斜民宅20：49突倒下！住戶來不及取貴重物品痛哭

歌手 #邱軍 開車撞死 #小黃運將 ！　疑酒駕 #肇逃 2天才到案
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366