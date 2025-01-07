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洋基瞄準阻止大谷三冠王的打擊王　 再擴銀河艦隊陣容

▲艾瓦雷茲（Luis Arraez）奪國聯打擊王。（圖／路透）

▲艾瓦雷茲（Luis Arraez）。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

根據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）報導，洋基正積極探詢交易教士隊的內野手艾瓦雷茲（Luis Arraez）。這位曾阻止大谷翔平拿下打擊三冠王的打擊王，可能成為洋基的補強目標。

生涯累計138轟的主力二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）以自由球員身份加盟老虎隊後，洋基正在尋找接替人選。雖然球隊有計畫讓三壘手奇薩姆（Jazz Chisholm Jr.）回歸本業守二壘，但若能補進安打製造機艾瓦雷茲，對球隊戰力將是一大提升。

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大聯盟官網報導指出，艾瓦雷茲被視為「托瑞斯的替補人選」。報導也提到，洋基獲得布雷格曼（Alex Bregman，太空人自由球員）或是紅雀的艾瑞納多（Nolan Arenado）的可能性已經極低。

據傳教士隊在休賽期希望削減約4000萬美元的薪資。美國最大交易情報網站「MLB Trade Rumors」指出，預計年薪1460萬美元的艾瓦雷茲是「合理的交易人選」，但「對於有預算限制的球隊來說是一筆大數字」。

27歲的艾瓦雷茲在2019年效力雙城隊時登上大聯盟。他在2022年和轉戰馬林魚的2023年拿下打擊王，去年5月轉隊教士後，以打擊率.314擊敗道奇的大谷翔平，拿下生涯第三座打擊王。

洋基雖然未能留住索托（Juan Soto），但已經網羅了貝林傑（Cody Bellinger）和葛斯密特（Paul Goldschmidt）等MVP得主。投手方面也補進了生涯73勝的左投佛雷德（Max Fried）和終結者人選威廉斯（Devin Williams）。球隊為了衛冕聯盟冠軍和爭取隊史自2009年以來的世界大賽冠軍，持續強化戰力。

關鍵字： 洋基交易內野手艾瓦雷茲補強

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