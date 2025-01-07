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驚訝被降為替補！畢爾砍25分助太陽止4連敗　「我不會當混蛋」

記者游郁香／綜合報導

在過去2戰合計僅得11分後，太陽3巨頭成員畢爾(Bradley Beal)被降為替補，今(7)日作客七六人一役，是他自2016年以來首度從板凳出發，他上場29分鐘猛砍25 分、5 助攻，率隊以109比99止住4連敗。賽後他坦言對自己被下放板凳感到驚訝，這是教練的決定，他也強調，「我不會在這裡當個混蛋。」

太陽在這一戰之前，8場吞了7敗，最近13戰狂輸10場，戰績一路跌到15勝18敗，僅名列西區第12，主帥巴登霍澤(Mike Budenholzer)決定做出改變，將加盟第2季依舊表現不如預期的畢爾及中鋒紐基奇(Jusuf Nurkic)降為板凳。

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儘管鳳凰城今日變陣後，開賽仍打得荒腔走板，單節僅16分進帳，前2節團隊投籃命中率只有38.1%，但他們第3節打出36比27的攻勢，翻轉了局面，最終以109比99擊敗少了一哥恩比德(Joel Embiid)、卓拉蒙德(Andre Drummond)和羅瑞(Kyle Lowry)等主力的七六人，止住4連敗，也是自去年聖誕節以來的首勝。

▲▼太陽3巨頭之一畢爾被降為替補首戰砍了25分。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽3巨頭之一畢爾被降為替補首戰砍了25分。（圖／達志影像／美聯社，下同）

自2016年以來首度從板凳出發的畢爾，今日上場29分鐘，15投10中，三分球6投3中，攻下全隊最高的25分、5助攻，沒有出現任何失誤，正負值+14；他有20分集中在下半場，是帶動太陽反攻的關鍵人物，也彌補了布克(Devin Booker)16投3中的火力空缺。

▲▼太陽3巨頭之一畢爾被降為替補首戰砍了25分。（圖／達志影像／美聯社）

「有點困難。」畢爾賽後坦言，對自己被降為替補感到驚訝，事前他並未收到任何「提示」，「教練做了決定。我不會坐在那裡和他爭論，我不會在這裡成為一個干擾因素，我不會在這裡當個混蛋。」

主帥巴登霍澤誇讚了畢爾的表現，「他今晚的表現真的讓我們處於一個非常有利的位置，為自己和隊友創造了許多機會。他一直是個職業球員，今晚他在關鍵時刻為我們挺身而出。」

▲▼太陽3巨頭之一畢爾被降為替補首戰砍了25分。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA太陽畢爾杜蘭特布克七六人

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