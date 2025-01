驚訝被降為替補！畢爾砍25分助太陽止4連敗　「我不會當混蛋」

記者游郁香/綜合報導

在過去2戰合計僅得11分後,太陽3巨頭成員畢爾(Bradley Beal)被降為替補,今(7)日作客七六人一役,是他自2016年以來首度從板凳出發,他上場29分鐘猛砍25 分、5 助攻,率隊以109比99止住4連敗。賽後他坦言對自己被下放板凳感到驚訝,這是教練的決定,他也強調,「我不會在這裡當個混蛋。」

"A little difficult."



Bradley Beal was surprised by benching, said he wasn't given an indication about it.



"Coach made a decision. I'm not going to sit there and argue with him. I'm not going to sit here and be a distraction. I'm not going to sit here and be an asshole." #Suns pic.twitter.com/wBBTNTDWEG