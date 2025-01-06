巴特勒季中交易難？首選3隊都沒戲　美媒估熱火等夏天2選1

▲巴特勒與熱火鬧翻。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

聲稱在邁阿密打球不快樂的「士官長」巴特勒(Jimmy Butler)，上周與熱火正式鬧翻，球團已經開始聆聽他的報價，但《ESPN》記者溫德霍斯特(Brian Windhorst)披露，熱火得到的報價都很低，《The Athletic》記者維森尼(Sam Vecenie)則推估，熱火可能等到休賽季再決定進行交易或是放他走。

35歲的巴特勒本季薪資為4880萬美元，他下季的球員選項價值5240萬美元，他今夏可選擇不執行選項，重新簽訂一紙2年1.126億美元的合約，但熱火顯然不願給他這麼大的合約。《NBC體育》指出，雙方撕破臉的主因就是為了錢，「巴特勒想得到報酬，熱火不想支付，所以巴特勒想要被交易。」

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在巴特勒公開發表在邁阿密打球不開心後，熱火球團對他禁賽7場，並開始尋找交易夥伴。根據《NBC體育》的報導，南灘大軍希望從交易中獲得即戰力球員，且不希望對方身上有長約，「熱火最想要的是未來的靈活性，而不是被另一份長期大合約所束縛。」

▲熱火一哥巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

依照目前的態勢，在巴特勒心願名單上的勇士、太陽和火箭，都不太可能成為熱火的交易夥伴。勇士正在替一哥柯瑞(Stephen Curry)找明星搭檔，但據《The Athletic》的報導，灣區軍團對巴特勒不感興趣，原因與他偏高的年齡、傷病史和「價格」有關。

太陽被點名是目前對巴特勒最感興趣的隊伍，鳳凰城老闆伊許比亞(Mat Ishbia)出手闊綽，願意給巴特勒一紙頂薪大約，問題是太陽能送出的籌碼畢爾(Bradley Beal)，實力不如巴特勒，未來2季的薪資還高達1億美元，不符合熱火的需求，且畢爾還擁有交易否決權。

至於擁有大量年輕球員和選秀權的火箭，則無意在交易截止前參與任何重大交易。總管史東(Raphel Stone)公開表示，「我們喜歡這支球隊。我們不打算改變任何事情，如果有變化的話，我會感到震驚。」

▲熱火一哥巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

熱火要找到符合他們「心意」的交易夥伴難度很高，聯盟很多人並不相信他們能在交易截止前完成交易。《ESPN》記者溫德霍斯特披露，現在熱火收到的報價都很低。

《The Athletic》記者維森尼也說，「我對這些交易是否對所有參與的球隊都有意義持懷疑態度，主要是因為很難想出一個能滿足邁阿密所有需求的雙方交易。我也開始懷疑邁阿密是否會對巴特勒的『威脅』置之不理，並在本季剩餘時間裡繼續將他留在陣容中。」

維森尼分析，這樣一來，熱火可以在6月時仍然擁有巴特勒的合約，依循快艇去年夏天處理喬治(Paul George)狀況的方式，讓他選擇執行選項，再接受交易，不然就讓他跳出合約，放他走。

▲喬治去年夏天離開快艇加入七六人。（圖／達志影像／美聯社）