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源田壯亮婚外情爆最新進展　疑向妻傳離婚訊號「後續找律師」

▲▼源田壯亮爆外遇醜聞，向妻子衛藤美彩懺悔 。（圖／截自源田壯亮IG）

▲源田壯亮爆外遇醜聞 。（圖／截自源田壯亮IG）

記者楊舒帆／綜合報導

去年底捲入婚外情風波的西武獅內野手源田壯亮，近日疑似向妻子、前偶像團體乃木坂46成員衛藤美彩傳送離別訊息，要求「後續請與律師聯絡」，引發婚姻即將觸礁的揣測。

源田壯亮去年12月被《週刊文春》爆出，與一名20多歲的銀座酒店女子交往約一年。不僅在球季期間幽會，甚至在11月「世界12強賽」台灣遠征期間也持續約會。更令人震驚的是，他在11月底出席「三井金手套獎」頒獎典禮時刻意未戴婚戒，據傳是為了安撫情婦。

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衛藤美彩經過不孕治療，分別在2022年及2023年生下一子一女。值得注意的是，小女兒是在去年12月出生，正值源田婚外情曝光前夕。據悉，衛藤在懷孕期間曾兩度面臨流產危機，卻仍獨自承擔照顧長子的重任。

根據《東京體育報》報導，知情人士透露，源田在醜聞曝光後就不曾返家。當衛藤試圖聯繫時，卻收到要求交由律師處理的冷漠回應，讓她感到無言。衛藤的Instagram自去年12月11日發布一則溫馨家庭影片後便停止更新，連1月4日生日當天也未有動態，引發外界關注。

這起風波持續延燒，中日龍隊的球團節目《Sunday Dragons》5日播出時，原定的源田企劃也臨時取消。這起婚外情事件仍在持續發酵。不知他何時才會重新面對家人。

關鍵字： 西武獅源田壯亮衛藤美彩婚外情揣測

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