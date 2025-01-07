國體12連勝聽牌4強黃玠瀚目標旅外　台體完封文化保晉級希望

▲國體黃玠瀚繳出優質先發。（圖／大專體總提供）

記者楊舒帆／綜合報導

國立體大今（6）日在大專棒球聯賽8強預賽以6比2擊敗嘉義大學，收下複賽第4勝並延續12連勝氣勢，僅差一勝即可確定4強資格。同時，台灣體大也以3比0完封文化大學，拿下關鍵第3勝。

國體先發投手黃玠瀚主投6.1局僅失2分，展現優質先發身手。「今天往中間投，用最少球數為球隊吃局數。」最快球速飆至150公里的黃玠瀚說。總教練陳炫琦讚許他的控球進步：「只要投出準度，對方就很難打。」

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目標旅外的黃玠瀚透露，「至少大三這年沒有想要報名中職選秀，我不會心急，相信達成目標是時間問題。」他透露現在額外增加訓練，包括到運科中心做肌力。

國體打線第3局率先攻下2分，第7局再以4分爆發奠定勝局。其中游騰誌繳出4打數3安打、2分打點的亮眼表現，展現從去年打擊率2成32到今年預賽3成92的巨幅進步。

晚場比賽，台灣體大雖只有4支安打，但靠著投手車輪戰成功封鎖文化大學11個殘壘。總教練林宗毅笑說：「有很多驚險狀況，搖搖欲墜但沒有墜下去。」台體在中繼投手深見一騎因手部不適提前退場後，由鄭浩瑋後援3局無安打、送出3次三振，完美守成勝利。

台體此勝保持2025年不敗，文化則吞下第3敗瀕臨淘汰邊緣。「每次複賽我們都先跌倒再爬。」林宗毅說，球隊目標仍是晉級。

▲台體鄭浩瑋穩守3局無失分。（圖／大專體總提供）