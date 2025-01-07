道奇送走拉克斯！金慧成有望先發二壘　美媒點出兩大優勢

▲金慧成 。（圖／道奇官方IG）

記者楊舒帆／綜合報導

衛冕軍道奇隊7日（台灣時間）與紅人隊達成交易協議。MLB交易傳聞網站原先預測拉克斯（Gavin Lux）可能轉戰洋基，但《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）報導，道奇最終決定將拉克斯送往紅人，換來21歲外野手新秀西羅塔（Mike Sirota）和選秀權。

韓職盜壘王金慧成日前以3年1250萬美元合約，外加2年球隊選擇權（總值可達2200萬美元）加盟道奇。道奇內野變得擁擠，選擇透過交易調整戰力。新賽季道奇內野中線將由貝茲（Mookie Betts）擔任游擊手，而金慧成則極有可能成為先發二壘手。

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當初外界對金慧成能否在道奇打出先發機會存有疑問。衛冕軍道奇內野陣容厚實，除了貝茲之外，還有羅哈斯（Miguel Rojas）、艾德曼（Tommy Edman）和泰勒（Chris Taylor）等替補。

但交易傳聞持續發酵。《運動畫刊》報導，洋基和水手都對拉克斯展現興趣。相較之下，金慧成擁有以下優勢：第一、多功能防守，金慧成曾在韓職連續四年獲得金手套，是韓職史上唯一同時獲得游擊手和二壘手金手套的選手。反觀拉克斯去年幾乎只守二壘，且有9次失誤。第二、跑壘能力，金慧成自2018年起每季都有20次以上盜壘，2021年更達46次，去年也有30次。拉克斯生涯五季總共只有19次盜壘。

道奇專門媒體《DodgersNation》指出，金慧成的加入讓拉克斯的未來更加不確定。除非拉克斯轉戰外野，否則很難在陣容中找到位置。金慧成雖然也能守外野，但他在內野的金手套級防守更具價值。交易完成後，金慧成確實獲得了更好的機會在新賽季擔任道奇主力。