林書豪右側45度角中距離全聯盟最準　暴龍主帥要他大膽開火

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

東區強權暴龍25日面對魔術一役，是林書豪轉戰多倫多後的第3戰，雖然這3場他共傳出12次助攻，但始終沒能找回投籃手感，合計26投僅9中；賽後暴龍主帥被問到，「豪小子」是否因為不太熟悉隊友位置而陷入掙扎，納斯(Nick Nurse)不諱言確實有一點，但他認為重點在於這位台裔控衛有點太無私，「應該要更有侵略性，到場上開火，我們需要他為球隊的第二陣容帶來火力。」

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▲林書豪。（圖／CFP，下同）

暴龍當家得分手雷納德(Kawhi Leonard)在25日對魔術之戰輪休，結果這支東區勁旅陷入了苦戰，終場以98比113沒能將連勝紀錄推進到第8場。這一戰後場新援林書豪上場18分鐘就送出5次助攻，其中4次都是與內線長人搭配，但他的命中率依舊很低迷，8投僅2中，來到多倫多3戰以來未命中任何三分球。

賽後有記者問到，林書豪是否因為還不太熟悉隊友的位置，而顯得有些掙扎，對此暴龍主帥納斯表示，「確實有一點，我認為他還是能把球送到很多位置，對吧？這有點難說明，就是讓他去到正確的位置上，他可能就會有更多的出手機會。」

納斯提到，每當林書豪得到投籃空檔時，他就會開始幫隊友尋找機會，「看起來有點太無私，等到他要出手時，他的空檔已經不像一開始那麼大，結果出手就更困難。」暴龍主帥說，林書豪應該打得更有侵略性，放開來投，「到場上開火，我們需要他為球隊的第二陣容帶來火力。」

值得一提的是，根據美國《ESPN》數據分析師古德斯貝瑞(Kirk Goldsberry)的統計，林書豪在右側45度角中距離以59%的命中率，高居聯盟第一，他的準度也比其他3個中距離出手點的領先者還高；其他3位領跑者分別是勇士5巨頭之一的杜蘭特(Kevin Durant)、馬刺3年級生福布斯(Bryn Forbes)和巫師二哥畢爾(Bradley Beal)。（註：入選球員在外線投籃區域每區必須至少出手50次，禁區內至少在300次。）