湖人14戰輸10場跌到西區第11　詹皇怒批：還在分心的來錯隊了

▲湖人一哥詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

儘管陣中一哥詹姆斯(LeBron James)已放話要「全面啟動」力拚季後賽席次，但湖人卻接連敗給西區倒數幾名的鵜鶘和灰熊，近14戰狂輸了10場，戰績變成29勝31敗，跌落分區第11，與老八馬刺有3場勝差。賽後「詹皇」再次批評球隊，「如果你還因為其他事情分心，而影響到打球的方式，那你就來錯球隊了。」

據美國《ESPN》的統計，湖人在全明星賽後的賽程是全聯盟「第4難打」，雖然下半季首戰以111比106力克了西區強敵火箭，但接下來2場面對分區「後段班」的鵜鶘和灰熊竟接連吞敗，排名跌到西區第11，想在暌違5年後重返季後賽的難度越來越高，甚至有外媒預估機率僅剩4%。

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此役拚戰了40分鐘，繳出24分、12籃板和11助攻的大三元數據的詹姆斯，賽後一面受訪一面不斷搖頭，繼前役賽後批評球隊缺乏「緊迫感」後，今日再次說了重話，「如果你還因為其他事情分心，而影響到你打球的方式，那你就來錯球隊了，你應該走上前來說清楚，『聽著，我辦不到。』」

「你因為要拚搶季後賽的壓力或那些本季聊過的話題而分心？就是認真工作，拿出高水準表現就對了。」過去13季所屬球隊都打入季後賽的詹姆斯直言，拚季後賽的壓力不該成為分心的原因，「這應該是你想要得到的東西，每場比賽都應該希望自己為什麼而拚戰。」

詹姆斯這一戰達成了一項里程碑，生涯總助攻數來到8535次，獨占史上第10，他也成了史上首位生涯總得分和總助攻都挺進前10的球員，但他此役最後17.4秒連2次錯失三分出手，沒能率隊扭轉局面，這一敗已經是湖人近期在客場吞下的第4敗，前3場客場分別輸給老鷹、鵜鶘和灰熊，皆是後段班隊伍。