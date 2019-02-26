卡森斯把對手的鞋丟界外吞T　怒回：他們想看我撕裂跟腱

▲勇士卡森斯 。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

勇士明星中鋒卡森斯(DeMarcus Cousins)在26日作客黃蜂一役，打出本季回歸後的最佳戰役，以15投9中攻下24分、11籃板的雙十數據，外帶3火鍋、1抄截，但他在末節因為把掉落在前面的鞋子丟到界外，因此領到一次技術犯規，讓他非常沮喪，「下次我會踩在鞋子上，撕裂我的阿基里斯腱，我猜這就是他們想要的。」

DeMarcus Cousins gets a technical foul for throwing Jeremy Lamb’s loose shoe into the crowd pic.twitter.com/V6ExNyy3wE 請繼續往下閱讀... 2019年2月26日

過去常因為在場上情緒失控吞下技術犯規的卡森斯，這次沒有「暴走」卻還是領到T，讓他相當無奈；事情發生在末節還剩4分51秒，黃蜂替補後衛藍柏(Jeremy Lamb)的鞋子掉到靠近罰球線的地方，當時「表弟」正在那附近防守，他順勢用右手把鞋子撿起來往外一丟，怕自己會踩到受傷，立刻被裁判福特(Brian Forte)抓了一次技術犯規，他聽到哨音響起一臉不可置信，跑上前想解釋。

「表弟」去年1月意外撕裂了左腳阿基里斯腱，辛苦復健將近1年才得以重回球場，他對裁判無法體諒他的狀況還給了技術犯規相當沮喪，「下次我會踩到那鞋子上，然後扭傷我的腳踝，撕裂我的阿基里斯腱。下次我就讓鞋子繼續放在那，我猜這就是他們想要的，我會銘記在心。」

▲勇士卡森斯 。（圖／CFP）

勇士隊友也對卡森斯「丟鞋」吞T感到有些驚訝，防守悍將格林(Draymond Green)直呼很瘋狂，「我不知道我是否看過這種事，但這真的很瘋狂，我們有很多關於保護球員的規則，但你不能去管掉在那的鞋子？不過事情就是這樣。」雖然對這個判決有些吃驚，但「嘴綠」認為福特這一戰整體的執法很棒。

灣區一哥柯瑞(Stephen Curry)則說，他看過類似的判罰好幾次，開玩笑要卡森斯下次要丟鞋子的話要丟慢一點。

▲勇士卡森斯。（圖／達志影像／美聯社）