卡森斯把對手的鞋丟界外吞T　怒回：他們想看我撕裂跟腱

▲勇士卡森斯 。(圖/CFP)

記者游郁香/綜合報導

勇士明星中鋒卡森斯(DeMarcus Cousins)在26日作客黃蜂一役,打出本季回歸後的最佳戰役,以15投9中攻下24分、11籃板的雙十數據,外帶3火鍋、1抄截,但他在末節因為把掉落在前面的鞋子丟到界外,因此領到一次技術犯規,讓他非常沮喪,「下次我會踩在鞋子上,撕裂我的阿基里斯腱,我猜這就是他們想要的。」

DeMarcus Cousins gets a technical foul for throwing Jeremy Lamb’s loose shoe into the crowd pic.twitter.com/V6ExNyy3wE