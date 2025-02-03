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快訊／NBA三方交易！國王送一哥到馬刺　灌籃王拉文轉戰沙加緬度

記者游郁香／綜合報導

NBA連2天出現重磅多方交易，《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）今（3）日披露，國王正在敲定一筆3方交易，將自家一哥福克斯（De'Aaron Fox）送往馬刺聯手「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama），公牛2屆灌籃王拉文（Zach LaVine）則被交易到國王。

▲國王福克斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲國王送走一哥福克斯。（圖／達志影像／美聯社）

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《ESPN》上周報導，國王隊預計在2月交易截止前展開潛在的福克斯交易談判。這位27歲明星控衛將在2026年夏天成為自由球員，但他尚未表現出想「久留」沙加緬度的意願。

《ESPN》分析，對2022-23賽季入選年度最佳陣容的福克斯來說，他將吸引眾多「追求者」，不過擁有「法國怪物」溫班亞的馬刺，被認為是他偏好的落腳處。

▲▼湖人替補長人海耶斯再次扭傷右腳踝；公牛灌籃王拉文。（圖／達志影像／美聯社）

▲2屆灌籃王拉文將轉戰國王。（圖／達志影像／美聯社）

名記者查拉尼亞今日更新報導，國王正在敲定一筆多方交易，將一哥福克斯送往馬刺，公牛2屆灌籃王拉文則被交易到國王。另一位資深記者史坦（Marc Stein）也報導，國王、公牛和馬刺之間正在討論一筆3方交易。

根據查拉尼亞的消息，這筆3方交易完整內容如下：

馬刺得到：福克斯、麥勞夫林（Jordan McLaughlin）

國王得到：拉文、西索科（Sidy Cissoko）、3個首輪選秀權（2025 、2027、2031 年）、3個次輪選秀權（2025、2028、2028 年）

公牛得到：柯林斯（Zach Collins）、瓊斯（Tre Jones）、赫爾特（Kevin Huerter）、2025年選秀權

關鍵字： NBA交易國王福克斯公牛拉文馬刺

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