運動雲

>

被爆對戴維斯不滿？詹皇怒回應　AD已退追湖人開心前進達拉斯

記者游郁香／綜合報導

湖人天王詹姆斯（LeBron James）還在消化搭檔戴維斯（Anthony Davis）被交易的消息，就被《CBS》記者賴特（Bill Reiter）爆料他對戴維斯感到沮喪，詹皇隨即在社群媒體上怒回應，「你這個說謊的傢伙！」美國媒體發現在這筆震撼交易傳出後不久，戴維斯就「退追」湖人官方社群媒體。

▲▼湖人詹姆斯、戴維斯。（圖／路透）

▲湖人天王詹姆斯（右）被爆不滿戴維斯，本人怒回應。（圖／路透）

[廣告]請繼續往下閱讀...

戴維斯2019年夏天如願從鵜鶘被交易到湖人，成為天王詹姆斯的搭檔，兩人2020年攜手在泡泡園區替紫金大軍贏得隊史第17冠，在效力湖人的5個半賽季中，他4度入選全明星賽，2度進入年度最佳陣容，今日他在無預警下遭洛城交易到達拉斯，換取「金童」唐西奇（Luka Doncic）。

《雅虎體育》記者古德威爾（Vincent Goodwill）評價這筆交易，「很明顯，湖人在戴維斯身上看不到未來，儘管他度過了職業生涯中可能是最好的兩個賽季。他將在明年3月年滿32歲，看起來他對此感到措手不及。」

▲▼湖人詹姆斯、戴維斯。（圖／路透）

▲湖人詹姆斯。（圖／路透）

《Andscape》記者史皮爾斯（Marc Spears）則披露，戴維斯很願意前進達拉斯，而且他和獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）的關係也很好，可以追溯到哈里森在Nike工作的時候。「如今在獨行俠，戴維斯終於有中鋒在他身邊打球了。」戴維斯先前多次表達，希望湖人補進5號球員，讓他能專心打4號位，洛城卻遲遲沒有動作。

美國媒體發現，戴維斯在這筆震撼交易傳出不久後，已經「退追」湖人官方帳號。

《ESPN》指出，湖人拿戴維斯換回唐西奇後，本季奪冠賠率飆升，從+3300升至+1800，名列第6，僅次於衛冕軍塞爾提克、雷霆、騎士、尼克和金塊。

▲▼獨行俠唐西奇、湖人詹姆斯。（圖／CFP）

▲詹姆斯將改搭唐西奇。（圖／CFP）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇戴維斯AD獨行俠唐西奇

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／NBA震撼3方交易！湖人送走戴維斯　詹皇改搭金童唐西奇

快訊／NBA震撼3方交易！湖人送走戴維斯　詹皇改搭金童唐西奇

唐西奇並未請求交易！遭捨棄原因曝　獨行俠總管：防守才能奪冠

唐西奇並未請求交易！遭捨棄原因曝　獨行俠總管：防守才能奪冠

被爆對戴維斯不滿？詹皇怒回應　AD已退追湖人開心前進達拉斯

被爆對戴維斯不滿？詹皇怒回應　AD已退追湖人開心前進達拉斯

林子偉入選WBC資格賽35人名單　曾豪駒談選擇考量

林子偉入選WBC資格賽35人名單　曾豪駒談選擇考量

「我對這支球隊有感情」林泓育接受扣薪30％留樂天：不後悔

「我對這支球隊有感情」林泓育接受扣薪30％留樂天：不後悔

陳晨威回應曾國城拍臉爭議：真的沒有什麼！

陳晨威回應曾國城拍臉爭議：真的沒有什麼！

詹皇震驚！吃飯時得知「搭檔換人」　戴維斯與湖人高層出現分歧

詹皇震驚！吃飯時得知「搭檔換人」　戴維斯與湖人高層出現分歧

大谷翔平報告驚險一刻：野火引發緊急狀況　和妻子、愛犬深夜撤離

大谷翔平報告驚險一刻：野火引發緊急狀況　和妻子、愛犬深夜撤離

猛象教練團持續「進化」！ 中信兄弟教練團異動與新進教練公告

猛象教練團持續「進化」！ 中信兄弟教練團異動與新進教練公告

阮裕智、楊強森通過測試　確定加入統一獅

阮裕智、楊強森通過測試　確定加入統一獅

【是在玩交換禮物嗎？】300塊鹹酥雞掛機車上...被換成整顆高麗菜！

熱門新聞

快訊／NBA震撼3方交易！湖人送走戴維斯　詹皇改搭金童唐西奇

唐西奇並未請求交易！遭捨棄原因曝　獨行俠總管：防守才能奪冠

被爆對戴維斯不滿？詹皇怒回應　AD已退追湖人開心前進達拉斯

林子偉入選WBC資格賽35人名單　曾豪駒談選擇考量

「我對這支球隊有感情」林泓育接受扣薪30％留樂天：不後悔

陳晨威回應曾國城拍臉爭議：真的沒有什麼！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1震撼3方交易！湖人送走戴維斯

2唐西奇並未請求交易！遭捨棄原因曝

3被爆對戴維斯不滿？詹皇怒回應

4林子偉入選資格賽　曾豪駒讚功能性

5陳晨威回應曾國城拍臉爭議

最新新聞

1餅總願六蛇成功　郭俊麟祝福隊友

2統一獅頒3獎　年度口號「尚勇」

3唐西奇被交易無緣113億NBA史上最大約

4陳鏞基能打50歲　胡金龍季後引退

5桃猿將換新裝！持續爭取大巨蛋場次

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

宜蘭20歲女初二載家人走春　失控衝撞民宅恐怖畫面曝

台南騎士「高速竄出」撞轎車　摔落水溝...送醫搶救仍不治

跟水族館潛水員玩猜拳　輸了跳 #晚安大小姐 XD #澎湖

花蓮單車男「與自強號碰撞」　送醫搶救無效亡
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366