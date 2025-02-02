被爆對戴維斯不滿？詹皇怒回應　AD已退追湖人開心前進達拉斯

LeBron James is calling out reporters on Twitter/X for saying he “grew frustrated with Anthony Davis” ????????️



“You a fkn lie!!! ????????” pic.twitter.com/Q5fjvQfeLg — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) February 2, 2025

記者游郁香／綜合報導

湖人天王詹姆斯（LeBron James）還在消化搭檔戴維斯（Anthony Davis）被交易的消息，就被《CBS》記者賴特（Bill Reiter）爆料他對戴維斯感到沮喪，詹皇隨即在社群媒體上怒回應，「你這個說謊的傢伙！」美國媒體發現在這筆震撼交易傳出後不久，戴維斯就「退追」湖人官方社群媒體。

▲湖人天王詹姆斯（右）被爆不滿戴維斯，本人怒回應。（圖／路透）

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戴維斯2019年夏天如願從鵜鶘被交易到湖人，成為天王詹姆斯的搭檔，兩人2020年攜手在泡泡園區替紫金大軍贏得隊史第17冠，在效力湖人的5個半賽季中，他4度入選全明星賽，2度進入年度最佳陣容，今日他在無預警下遭洛城交易到達拉斯，換取「金童」唐西奇（Luka Doncic）。

《雅虎體育》記者古德威爾（Vincent Goodwill）評價這筆交易，「很明顯，湖人在戴維斯身上看不到未來，儘管他度過了職業生涯中可能是最好的兩個賽季。他將在明年3月年滿32歲，看起來他對此感到措手不及。」

▲湖人詹姆斯。（圖／路透）

《Andscape》記者史皮爾斯（Marc Spears）則披露，戴維斯很願意前進達拉斯，而且他和獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）的關係也很好，可以追溯到哈里森在Nike工作的時候。「如今在獨行俠，戴維斯終於有中鋒在他身邊打球了。」戴維斯先前多次表達，希望湖人補進5號球員，讓他能專心打4號位，洛城卻遲遲沒有動作。

美國媒體發現，戴維斯在這筆震撼交易傳出不久後，已經「退追」湖人官方帳號。

《ESPN》指出，湖人拿戴維斯換回唐西奇後，本季奪冠賠率飆升，從+3300升至+1800，名列第6，僅次於衛冕軍塞爾提克、雷霆、騎士、尼克和金塊。

▲詹姆斯將改搭唐西奇。（圖／CFP）