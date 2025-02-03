湖人官宣！唐西奇續披77號戰袍　詹皇給出「重要承諾」

▲湖人官宣唐西奇入隊，他將續披77號戰袍。（圖／翻攝自X／Los Angeles Lakers）

記者游郁香／綜合報導

「金童」唐西奇（Luka Doncic）與明星長人戴維斯（Anthony Davis）互換東家的震撼交易，昨（2日）晚正式完成，湖人今（3）日在官方社群媒體發文歡迎唐西奇入隊，他將續披77號戰袍。名記者海恩斯（Chris Haynes）披露，洛城天王詹姆斯（LeBron James）已承諾在交易截止後繼續留隊。

唐西奇自2018年加盟獨行俠以來，就被視為曾率達拉斯奪冠的傳奇諾威斯基（Dirk Nowitzki）的接班人，戴維斯則被認為是「後詹皇」時代的湖人門面，未料兩人昨日雙雙遭到交易，互換了東家，堪稱NBA史上最瘋狂的交易之一，這筆3方交易昨晚正式完成。

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湖人今日在官方社群媒體發文歡迎唐西奇入隊，他將續披77號戰袍，唐西奇也轉發該則貼文並寫道，「感謝這個令人驚喜的機會。籃球對我來說意味著一切，無論我在哪裡打球，我都會以同樣的喜悅、激情和目標來努力贏得冠軍。」

唐西奇將改聯手自己最大的偶像詹姆斯，兩人都沒預料到有一天能成為隊友，外界高度關注詹皇在這筆交易後的態度，以及他是否會放棄他的交易否決權，以便現在被交易。不過據名記者海恩斯的消息，詹皇打算在2月7日交易截止後繼續留在湖人。