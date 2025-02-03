運動雲

>

台啤雲豹打造本季最香主場　李雅英生日會活動9日登場

▲▼台啤雲豹本週末2月8日、2月9日打造最香主場 。（圖／台啤雲豹提供）

▲台啤雲豹本週末2月8日、2月9日打造最香主場 。（圖／台啤雲豹提供）

記者游郁香／綜合報導

台啤永豐雲豹於本週末2月8日、2月9日迎接蛇年首次主場週，將先後與新北國王、福爾摩沙夢想家交手，球團攜手「浪LIVE直播」打造「浪愛擁豹」女孩主題日，週末兩天「浪LIVE電豹女」將集結桃園巨蛋，帶來新穎且吸睛的魅力演出，球團更準備一系列場內外的主題活動。

本週「浪愛擁豹」主題日球員們將換上全新設計以玫瑰花作為主視覺的主題球衣，輔以代表戀愛的粉紅色系，色調呈現浪漫氛圍，本次主題球衣將於主場商店販售，另外更特別開放主題球衣女孩背號客製化服務。

「浪LIVE電豹女」主題日兩場比賽將於賽前、中場時間及賽後帶來魅力演出，為現場帶來視覺與聽覺雙重享受，2月8日賽前於場外環廊區的「浪LIVE」攤位也規劃女孩見面會。

2月9日適逢「全民表妹」李雅英生日，當天賽後將進行「雅英大樂隊」特別表演，球團精心策劃「雅英生日會」活動。

為響應「浪愛擁豹」主題週，本週賽事的中場遊戲特別融入浪愛元素，週末六日分別舉辦「情侶投籃大賽」及「情侶默契大考驗」，邀請進場的情侶們攜手挑戰，考驗彼此的默契與投籃技巧，優勝者將可獲得由華為所提供的智慧手錶、耳機等精美大獎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本週末進場的豹迷們皆可領取限量贈品，包含「浪愛擁豹」主題週視覺應援拍拍扇、MIDO航空米果、小人物爆米花以及週六限定的龍角散（限量1000包）。

台啤永豐雲豹「浪愛擁豹」主場週門票現正熱賣中，更多主場活動與門票販售資訊，敬請參考台啤永豐雲豹官方粉絲專頁公告。

售票連結：https://reurl.cc/MjQD3n 

關鍵字： TPBL台啤雲豹電豹女李雅英

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／陳傑憲領銜　WBC資格賽中華隊36人名單公布

快訊／陳傑憲領銜　WBC資格賽中華隊36人名單公布

湖人官宣！唐西奇續披77號戰袍　詹皇給出「重要承諾」

湖人官宣！唐西奇續披77號戰袍　詹皇給出「重要承諾」

快訊／NBA三方交易！國王送一哥到馬刺　灌籃王拉文轉戰沙加緬度

快訊／NBA三方交易！國王送一哥到馬刺　灌籃王拉文轉戰沙加緬度

被爆對戴維斯不滿？詹皇怒回應　AD已退追湖人開心前進達拉斯

被爆對戴維斯不滿？詹皇怒回應　AD已退追湖人開心前進達拉斯

中華隊陣容不見劉致榮、李灝宇　曾總說明割愛原因

中華隊陣容不見劉致榮、李灝宇　曾總說明割愛原因

「我對這支球隊有感情」林泓育接受扣薪30％留樂天：不後悔

「我對這支球隊有感情」林泓育接受扣薪30％留樂天：不後悔

味全龍教練團變動　張泰山、黃煚隆調整職務

味全龍教練團變動　張泰山、黃煚隆調整職務

2關鍵人物促成NBA史上最狂交易　美媒：詹皇下一站是勇士？

2關鍵人物促成NBA史上最狂交易　美媒：詹皇下一站是勇士？

林家正「蹲捕讓投手放心」　洪總請球團接觸：先搏感情

林家正「蹲捕讓投手放心」　洪總請球團接觸：先搏感情

林子偉入選WBC資格賽35人名單　曾豪駒談選擇考量

林子偉入選WBC資格賽35人名單　曾豪駒談選擇考量

【高手在民間】運將超工整賀詞一氣呵成超強！

熱門新聞

快訊／陳傑憲領銜　WBC資格賽中華隊36人名單公布

湖人官宣！唐西奇續披77號戰袍　詹皇給出「重要承諾」

快訊／NBA三方交易！國王送一哥到馬刺　灌籃王拉文轉戰沙加緬度

被爆對戴維斯不滿？詹皇怒回應　AD已退追湖人開心前進達拉斯

中華隊陣容不見劉致榮、李灝宇　曾總說明割愛原因

「我對這支球隊有感情」林泓育接受扣薪30％留樂天：不後悔

讀者回應

﻿

熱門新聞

1陳傑憲領銜　WBC資格賽36人名單

2湖人官宣！唐西奇續披77號戰袍

3NBA三方交易！國王送一哥到馬刺

4被爆對戴維斯不滿？詹皇怒回應

5不見劉致榮、李灝宇　曾總說原因

最新新聞

1台啤雲豹打造本季最香主場

2WBC資格賽「壘包加大」　張育成笑：速度會加持

3林昀儒新加坡大滿貫賽首輪24分鐘過關

4味全教練團　張泰山、黃煚隆調整

5平野惠一親自力邀工藤公康

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【超派鄰居vs調皮阿嬤】拉椅子發出聲音差點把鄰居給氣S XD

【有女友的好處】 打遊戲少把狙 他叫女友幫他要XD

過年出遊宜蘭北上大塞車 「坐客運」超順暢：根本開掛

【誰要麵包啦！】當你的木頭男友，永遠搞不清楚妳的重點...

過年出遊宜蘭北上大塞車　「坐客運」超順暢：根本開掛
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366