台啤雲豹打造本季最香主場　李雅英生日會活動9日登場

▲台啤雲豹本週末2月8日、2月9日打造最香主場 。（圖／台啤雲豹提供）

記者游郁香／綜合報導

台啤永豐雲豹於本週末2月8日、2月9日迎接蛇年首次主場週，將先後與新北國王、福爾摩沙夢想家交手，球團攜手「浪LIVE直播」打造「浪愛擁豹」女孩主題日，週末兩天「浪LIVE電豹女」將集結桃園巨蛋，帶來新穎且吸睛的魅力演出，球團更準備一系列場內外的主題活動。



本週「浪愛擁豹」主題日球員們將換上全新設計以玫瑰花作為主視覺的主題球衣，輔以代表戀愛的粉紅色系，色調呈現浪漫氛圍，本次主題球衣將於主場商店販售，另外更特別開放主題球衣女孩背號客製化服務。



「浪LIVE電豹女」主題日兩場比賽將於賽前、中場時間及賽後帶來魅力演出，為現場帶來視覺與聽覺雙重享受，2月8日賽前於場外環廊區的「浪LIVE」攤位也規劃女孩見面會。

2月9日適逢「全民表妹」李雅英生日，當天賽後將進行「雅英大樂隊」特別表演，球團精心策劃「雅英生日會」活動。



為響應「浪愛擁豹」主題週，本週賽事的中場遊戲特別融入浪愛元素，週末六日分別舉辦「情侶投籃大賽」及「情侶默契大考驗」，邀請進場的情侶們攜手挑戰，考驗彼此的默契與投籃技巧，優勝者將可獲得由華為所提供的智慧手錶、耳機等精美大獎。

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本週末進場的豹迷們皆可領取限量贈品，包含「浪愛擁豹」主題週視覺應援拍拍扇、MIDO航空米果、小人物爆米花以及週六限定的龍角散（限量1000包）。



台啤永豐雲豹「浪愛擁豹」主場週門票現正熱賣中，更多主場活動與門票販售資訊，敬請參考台啤永豐雲豹官方粉絲專頁公告。

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