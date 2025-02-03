親自力邀軟銀五冠監督工藤公康　平野惠一：務必來傳授經驗

▲總教練平野惠一。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／屏東報導

中信兄弟2025年開訓，將迎來軟銀五連霸冠軍監督工藤公康來台客座。這是由總教練平野惠一親自邀請，他也透露了兩人間的一段緣分。

今年春訓期間，兄弟特別邀請目前於筑波大學攻讀運動醫學博士學位的工藤公康擔任客座投手教練。期待能藉由他的運動醫學知識，協助中信兄弟投手群修正投球機制，在精進技術的同時也兼顧防止受傷。

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總教練平野惠一透露，他與工藤公康都是同一家知名日本運動品牌的代言人：「我們以前有交流過。當他卸下軟銀監督職務後，也想繼續為棒球盡一份心力，無論是在日本國內基層或海外都想再做出貢獻。得知他有這樣的想法後，我就以『如果可以，請務必來台傳授經驗』的心情邀請他，很感謝他願意答應。」

平野惠一認為，工藤公康不僅在選手時期就有顯赫的成績，擔任監督時也把團隊帶領得很好，相信他會有很好的方式幫助球員成長，來台客座的成果值得期待。

中信兄弟球團於去年12月14日推派陳琥、陳柏均、盧孟揚以及張祖恩4位年輕投手，並安排防護員一同前往美國亞利桑那州的PMR Performance訓練中心。此外，也安排5位選手在去年底赴日本沖繩冬季聯盟比賽。而二軍總教練彭政閔則帶領宋晟睿、許庭綸兩位年輕好手，今天啟程前往亞利桑那州的Driveline訓練中心，預計6日開始訓練，18日完成訓練。

平野惠一表示：「感謝球團給這個機會，這是很重要的事，也會是很好的經驗。其他球隊都積極送選手出國，這在未來會變得越來越重要。」