運動雲

>

親自力邀軟銀五冠監督工藤公康　平野惠一：務必來傳授經驗

▲▼總教練平野惠一。（圖／中信兄弟提供）

▲總教練平野惠一。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／屏東報導

中信兄弟2025年開訓，將迎來軟銀五連霸冠軍監督工藤公康來台客座。這是由總教練平野惠一親自邀請，他也透露了兩人間的一段緣分。

今年春訓期間，兄弟特別邀請目前於筑波大學攻讀運動醫學博士學位的工藤公康擔任客座投手教練。期待能藉由他的運動醫學知識，協助中信兄弟投手群修正投球機制，在精進技術的同時也兼顧防止受傷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

總教練平野惠一透露，他與工藤公康都是同一家知名日本運動品牌的代言人：「我們以前有交流過。當他卸下軟銀監督職務後，也想繼續為棒球盡一份心力，無論是在日本國內基層或海外都想再做出貢獻。得知他有這樣的想法後，我就以『如果可以，請務必來台傳授經驗』的心情邀請他，很感謝他願意答應。」

平野惠一認為，工藤公康不僅在選手時期就有顯赫的成績，擔任監督時也把團隊帶領得很好，相信他會有很好的方式幫助球員成長，來台客座的成果值得期待。

中信兄弟球團於去年12月14日推派陳琥、陳柏均、盧孟揚以及張祖恩4位年輕投手，並安排防護員一同前往美國亞利桑那州的PMR Performance訓練中心。此外，也安排5位選手在去年底赴日本沖繩冬季聯盟比賽。而二軍總教練彭政閔則帶領宋晟睿、許庭綸兩位年輕好手，今天啟程前往亞利桑那州的Driveline訓練中心，預計6日開始訓練，18日完成訓練。

平野惠一表示：「感謝球團給這個機會，這是很重要的事，也會是很好的經驗。其他球隊都積極送選手出國，這在未來會變得越來越重要。」

關鍵字： 兄弟平野惠一工藤公康監督教練

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／陳傑憲領銜　WBC資格賽中華隊36人名單公布

快訊／陳傑憲領銜　WBC資格賽中華隊36人名單公布

湖人官宣！唐西奇續披77號戰袍　詹皇給出「重要承諾」

湖人官宣！唐西奇續披77號戰袍　詹皇給出「重要承諾」

快訊／NBA三方交易！國王送一哥到馬刺　灌籃王拉文轉戰沙加緬度

快訊／NBA三方交易！國王送一哥到馬刺　灌籃王拉文轉戰沙加緬度

被爆對戴維斯不滿？詹皇怒回應　AD已退追湖人開心前進達拉斯

被爆對戴維斯不滿？詹皇怒回應　AD已退追湖人開心前進達拉斯

中華隊陣容不見劉致榮、李灝宇　曾總說明割愛原因

中華隊陣容不見劉致榮、李灝宇　曾總說明割愛原因

「我對這支球隊有感情」林泓育接受扣薪30％留樂天：不後悔

「我對這支球隊有感情」林泓育接受扣薪30％留樂天：不後悔

味全龍教練團變動　張泰山、黃煚隆調整職務

味全龍教練團變動　張泰山、黃煚隆調整職務

2關鍵人物促成NBA史上最狂交易　美媒：詹皇下一站是勇士？

2關鍵人物促成NBA史上最狂交易　美媒：詹皇下一站是勇士？

林家正「蹲捕讓投手放心」　洪總請球團接觸：先搏感情

林家正「蹲捕讓投手放心」　洪總請球團接觸：先搏感情

林子偉入選WBC資格賽35人名單　曾豪駒談選擇考量

林子偉入選WBC資格賽35人名單　曾豪駒談選擇考量

半夜地震黑貓「跑床邊關心」　手撐床邊擔憂緊盯：還活著嗎？

熱門新聞

快訊／陳傑憲領銜　WBC資格賽中華隊36人名單公布

湖人官宣！唐西奇續披77號戰袍　詹皇給出「重要承諾」

快訊／NBA三方交易！國王送一哥到馬刺　灌籃王拉文轉戰沙加緬度

被爆對戴維斯不滿？詹皇怒回應　AD已退追湖人開心前進達拉斯

中華隊陣容不見劉致榮、李灝宇　曾總說明割愛原因

「我對這支球隊有感情」林泓育接受扣薪30％留樂天：不後悔

讀者回應

﻿

熱門新聞

1陳傑憲領銜　WBC資格賽36人名單

2湖人官宣！唐西奇續披77號戰袍

3NBA三方交易！國王送一哥到馬刺

4被爆對戴維斯不滿？詹皇怒回應

5不見劉致榮、李灝宇　曾總說原因

最新新聞

1台啤雲豹打造本季最香主場

2WBC資格賽「壘包加大」　張育成笑：速度會加持

3林昀儒新加坡大滿貫賽首輪24分鐘過關

4味全教練團　張泰山、黃煚隆調整

5平野惠一親自力邀工藤公康

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【超派鄰居vs調皮阿嬤】拉椅子發出聲音差點把鄰居給氣S XD

【有女友的好處】 打遊戲少把狙 他叫女友幫他要XD

過年出遊宜蘭北上大塞車 「坐客運」超順暢：根本開掛

【誰要麵包啦！】當你的木頭男友，永遠搞不清楚妳的重點...

過年出遊宜蘭北上大塞車　「坐客運」超順暢：根本開掛
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366