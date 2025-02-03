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林昀儒新加坡大滿貫賽首輪24分鐘過關　男單又進「新天敵」半區

▲▼台灣桌球一哥林昀儒 。（圖／中華奧會提供）

▲台灣桌球一哥林昀儒 。（資料照／中華奧會提供）

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球一哥林昀儒今（3）日在WTT新加坡大滿貫賽男單首輪登場，對上世界第51的哈薩克好手格拉西曼科（Kirill Gerassimenko），僅花24分鐘就以11比5、11比5、11比9取得新賽季開門紅，晚間還要與「柚子同學」高承睿迎來兩人搭檔以來的男雙首秀。

世界第12的台灣一哥林昀儒新賽季首站來到新加坡大滿貫賽，他與二哥高承睿此站都身兼兩項，高承睿昨（2）日鏖戰5盤逆轉晉級男單32強，小林則在今日迎來首輪賽事，交手哈薩克一哥格拉西曼科，兩人去年也是在新加坡大滿貫賽首輪碰頭，當時小林3比1勝出，正處於對戰3連勝。

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林昀儒此戰前兩局沒有遇到太多挑戰，迅速取得兩個11比5聽牌，第3局雙方呈現拉鋸戰，小林一度在7比5後遭反超比數，所幸他局末及時穩住陣腳，展現反手優勢，以10比9取得賽末點，最終就以11比9連拿3局，僅花24分鐘就挺進32強，下一戰要碰上19歲的澳洲華裔新星裴煥。

▲▼台灣一哥林昀儒與二哥高承睿首次搭檔男雙。（合成圖／路透、達志影像／美聯社）

▲台灣一哥林昀儒與二哥高承睿首次搭檔男雙。（合成圖／路透、達志影像／美聯社）

值得一提的是，林昀儒若能一路前進8強，有很高的機率會再碰上世界第2的中國超新星林詩棟，小林巴黎奧運後幾乎被「鎖死」在林詩棟的半區，這次籤表出爐又引起熱議。

兩人在WTT賽場碰頭4次，從2023年的果亞球星挑戰賽8強、去年9月的澳門冠軍賽8強、去年10月的蒙貝列冠軍賽8強，再到去年11月的法蘭克福冠軍賽4強，林昀儒全都不敵林詩棟，這4場只拿下2局。

若將去年10月的亞錦賽男團冠軍戰也算進去，林昀儒已經5連敗給巴黎奧運後連掃5座WTT系列賽單打冠軍、竄升中國隊絕對主力的林詩棟，這位超新星儼然成了小林的新天敵，該如何突破成了新賽季的重要課題。

▲▼中國桌壇新星林詩棟。（圖／翻攝自WTT官網）

▲中國桌壇超新星林詩棟。（圖／翻攝自WTT官網）

關鍵字： 桌球林昀儒WTT新加坡大滿貫賽

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