運動雲

>

NBA又有新招？考慮新增「1對1挑戰賽」　冠軍獎金3200萬

▲NBA全明星賽，柯瑞、凱文哈特。（圖／達志影像／美聯社）

▲今年NBA全明星賽MVP柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

2025年NBA全明星賽改為4隊進行「迷你錦標賽」，因為中間插播太多廣告與活動，遭到外界猛烈批評。聯盟顯然聽到這些聲音了，根據《Front Office Sports》報導，NBA正考慮在下屆全明星賽新增「1對1挑戰賽」，並提供100萬美元（約3200萬台幣）的冠軍獎金，以吸引更多球星參與，提高比賽娛樂性。

NBA之所以會有如此構想，是受近期Unrivaled League成功舉辦的1對1錦標賽啟發，當時WNBA球星兼聯盟聯合創辦人柯利爾（Napheesa Collier）奪冠，獲得20萬美元（約650萬台幣）獎金。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲公鹿安戴托昆波灌籃。（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿一哥安戴托昆波希望全明星賽採用「美國vs世界」的模式。（圖／達志影像／美聯社）

除了1對1挑戰賽，公鹿一哥安戴託昆波（Giannis Antetokounmpo）也提出另一種改革想法，全明星賽採用「美國vs世界」的模式。他在賽後受訪時表示，「我會很喜歡這樣的對決，我認為這將是最有趣、最刺激的賽制。這會讓我更有動力，增加比賽的競爭性。」

此外，NBA還與《NBC》商討將全明星賽開打時間提前至美東時間下午5點，以迎合全球觀眾的收視習慣，避免因過晚開賽導致收視流失。

面對收視率下滑與觀賽體驗下降的挑戰，NBA希望透過這些改革來重新點燃全明星周的熱情，未來將如何落實，仍有待進一步規劃與確認。

關鍵字： NBA全明星賽1對1挑戰賽Giannis Antetokounmpo安戴託昆波

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

李丞齡通過測試重返統一獅　蘇泰安告誡：規範要遵守

李丞齡通過測試重返統一獅　蘇泰安告誡：規範要遵守

味全龍6投聯手完封　中華隊閉門賽0比4落敗

味全龍6投聯手完封　中華隊閉門賽0比4落敗

恐怖！NBA獨行俠助教持槍攻擊女性　遭逮捕即刻行政停職

恐怖！NBA獨行俠助教持槍攻擊女性　遭逮捕即刻行政停職

震撼彈！　NBA明星控衛厄文願為澳洲男籃出征2028奧運

震撼彈！　NBA明星控衛厄文願為澳洲男籃出征2028奧運

賽前看書、晚上9點睡覺！　詹皇給溫班亞瑪超高評價

賽前看書、晚上9點睡覺！　詹皇給溫班亞瑪超高評價

大谷翔平與華歌爾簽下重量級代言　攜手鈴木一朗引爆話題

大谷翔平與華歌爾簽下重量級代言　攜手鈴木一朗引爆話題

NBA過度依賴三分、判罰標準惹議　總裁正面迎戰：批評幫助進步

NBA過度依賴三分、判罰標準惹議　總裁正面迎戰：批評幫助進步

交易被湖人撤回！威廉斯仍未回歸黃蜂　未來去向成疑

交易被湖人撤回！威廉斯仍未回歸黃蜂　未來去向成疑

「30萬人搶票」看大谷翔平！　MLB東京海外開幕戰黃牛票飆43萬元

「30萬人搶票」看大谷翔平！　MLB東京海外開幕戰黃牛票飆43萬元

林昱珉一席話有感　劉家翔投球嘗試加「抬腳」

林昱珉一席話有感　劉家翔投球嘗試加「抬腳」

#禿頭男 偷火鍋料 #奇異筆 畫 #假髮 躲查緝仍被逮

熱門新聞

李丞齡通過測試重返統一獅　蘇泰安告誡：規範要遵守

味全龍6投聯手完封　中華隊閉門賽0比4落敗

恐怖！NBA獨行俠助教持槍攻擊女性　遭逮捕即刻行政停職

震撼彈！　NBA明星控衛厄文願為澳洲男籃出征2028奧運

賽前看書、晚上9點睡覺！　詹皇給溫班亞瑪超高評價

大谷翔平與華歌爾簽下重量級代言　攜手鈴木一朗引爆話題

讀者回應

﻿
2025WBC資格賽-賽程圖表

熱門新聞

1李丞齡返獅　蘇泰安：規範要遵守

2中華隊閉門模擬賽0比4落敗

3NBA助教持槍攻擊　遭逮捕行政停職

4厄文喊話：願為澳洲男籃打2028奧運

5詹皇看「斑馬」　給溫班亞瑪超高評價

最新新聞

1NBA考慮新增1對1挑戰賽　獎金3200萬

2「30萬人搶票」看大谷翔平！　MLB東京海外開幕戰黃牛票飆43萬元

3詹皇缺席全明星賽　NBA內部憂傷勢不輕

4交易被湖人撤回！威廉斯仍未回歸黃蜂

5NBA助教持槍攻擊　遭逮捕行政停職

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！ 多人嚇醒：半個台北市都聽得到

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

【泰格與雪兒】高個女生日常

柯文哲父親病逝！柯媽「邊走邊哭」赴殯儀館

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：半個台北市都聽得到
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366