NBA又有新招？考慮新增「1對1挑戰賽」　冠軍獎金3200萬

▲今年NBA全明星賽MVP柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

2025年NBA全明星賽改為4隊進行「迷你錦標賽」，因為中間插播太多廣告與活動，遭到外界猛烈批評。聯盟顯然聽到這些聲音了，根據《Front Office Sports》報導，NBA正考慮在下屆全明星賽新增「1對1挑戰賽」，並提供100萬美元（約3200萬台幣）的冠軍獎金，以吸引更多球星參與，提高比賽娛樂性。

NBA之所以會有如此構想，是受近期Unrivaled League成功舉辦的1對1錦標賽啟發，當時WNBA球星兼聯盟聯合創辦人柯利爾（Napheesa Collier）奪冠，獲得20萬美元（約650萬台幣）獎金。

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▲公鹿一哥安戴托昆波希望全明星賽採用「美國vs世界」的模式。（圖／達志影像／美聯社）

除了1對1挑戰賽，公鹿一哥安戴託昆波（Giannis Antetokounmpo）也提出另一種改革想法，全明星賽採用「美國vs世界」的模式。他在賽後受訪時表示，「我會很喜歡這樣的對決，我認為這將是最有趣、最刺激的賽制。這會讓我更有動力，增加比賽的競爭性。」

此外，NBA還與《NBC》商討將全明星賽開打時間提前至美東時間下午5點，以迎合全球觀眾的收視習慣，避免因過晚開賽導致收視流失。

面對收視率下滑與觀賽體驗下降的挑戰，NBA希望透過這些改革來重新點燃全明星周的熱情，未來將如何落實，仍有待進一步規劃與確認。