詹皇最後31.3秒後撤三分鎖勝局　轟33+10率湖人宰鵜鶘止敗

▲湖人詹姆斯。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

湖人28日回到史坦波中心面對西區倒數第3的鵜鶘，第3節一度與對手形成拉鋸，靠著明星控衛朗多(Rajon Rondo)和中鋒麥基(JaVale McGee)末節前段一裡一外飆分，以及一哥詹姆斯(LeBron James)最後2分18秒連下6分，包括終場前31.3秒的後撤三分鎖定勝局，終場以125比119止住2連敗。

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詹姆斯開局就與明星控衛朗多聯手大秀「空中接力」上籃，單節拿下10分、5助攻，幫助湖人取得35比28、7分領先。「詹皇」次節僅再添4分，但又送出3次助攻，鵜鶘則急起直追，一哥戴維斯(Anthony Davis)中前段連掃7分，湖人舊將藍道(Julius Randle)和後場領袖哈樂戴(Jrue Holiday)也挺身追分。

鵜鶘在上半場終了前3分47秒憑藉哈樂戴的27呎三分，取得51比50、1分反超；不過湖人隨即回敬一波6比0攻勢，要回了5分領先，並帶著63比57、6分領先進入下半場。

兩隊第3節形成激烈拉鋸，「一眉哥」和藍道輪流肆虐禁區，加上哈樂戴把握住兩罰機會，裴頓(Elfrid Payton)也在此節最後6分58秒切入上籃取分，取得74比69、5分領先。紫金軍團隨後靠著小將庫茲馬(Kyle Kuzma)和詹姆斯連續4記爆扣，在最後5分12秒要回79比75、4分領先。

▲湖人詹姆斯。（圖／路透）

詹姆斯第3節灌進12分，包括2顆三分彈，一度在此節最後2分41秒幫助湖人再次取得7分領先；但鵜鶘緊追不捨，藍道又是砍外線又是站上罰球線搶分，哈樂戴則在此節還剩2分10秒連2記跳投拿下4分，一度又反超比數。紫金軍團在「舞王」史蒂文森(Lance Stephenson)命中最後17.7秒的兩罰後，勉強帶著95比92、3分些微領先進入末節。

兩隊決勝節開局前1分半鐘都沒能得分，接著湖人中鋒麥基連拿4分，朗多砍進28呎三分球，一波9比0猛攻，將比數改寫為104比92；鵜鶘直到末節最後8分25秒才首開此節得分紀錄，短暫熄火後，靠著哈樂戴的急停跳投和上籃追到108比111。

▲鵜鶘戴維斯。（圖／路透）

決勝的最後時刻，詹姆斯先是在終場前2分18秒完成一記三分打，送出個人單場第10次助攻給小將英格雷(Brandon Ingram)，並在最後31.3秒砍進後撤三分，讓湖人取得123比117、6分領先，終場便以125比119止住2連敗。

詹姆斯此役24投13中攻下33分、10助攻和6籃板的雙十數據，外帶2抄截、1火鍋；英格雷拿下23分、6籃板；庫茲馬則有22分、5籃板進帳。鵜鶘以藍道砍下35分最高；戴維斯僅打21分鐘就拿下22分、8籃板。

▲湖人詹姆斯。（圖／路透）