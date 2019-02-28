韋德一出手柯爾就知會進　砍壓哨三分想起Kobe：曼巴心態

▲熱火韋德。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

熱火招牌球星韋德(Dwyane Wade)的生涯進入倒數，他28日在邁阿密主場上演不可思議的絕殺秀，最後15.4秒連砍2記外線，包括那顆價值連城的壓哨打板三分，率隊以1分差氣走勇士；談到這看起來隨性卻神奇命中的進球，「閃電俠」想起了10年前布萊恩(Kobe Bryant)在他面前命中的某顆球，「當時我心想，『怎麼可能？』感謝上帝讓我知道那是什麼感覺，曼巴心態。」

請繼續往下閱讀...

本季前一次對決勇士，韋德曾在該役最後54.8秒抄走杜蘭特(Kevin Durant)的球，快攻上籃得分，讓熱火保有1分領先，可惜南灘大軍最後沒能守成，以2分飲恨。28日換回主場面對衛冕軍，南灘軍團差點又浪費上半場15分領先優勢，末節最後2分26秒一度被反超2分。

所幸「閃電俠」再次挺身而出，他終場前2分鐘內連下8分，包括2顆三分彈，單場以17投10中貢獻25分、7籃板和3助攻，外帶2火鍋、1抄截，三分球也是8投5中的高水準演出。比賽最後1.2秒，熱火當時還1分落後，這位37歲老將在弧頂附近接到傳球，雖然出手遭到干擾，但他馬上穩住，以單腳跳投扔進致勝的打板壓哨三分球，讓主場球迷陷入瘋狂。

▲熱火韋德。（圖／達志影像／美聯社）

韋德看到球應聲破網，也興奮地跑到球迷面前搥胸慶祝。談到這不可思議的最後一擊，他想起了菜鳥時期的偶像布萊恩，「我想起Kobe在洛杉磯在我面前砍進的那一球，當時我心想，『怎麼可能？』感謝上帝讓我知道那是什麼感覺，曼巴心態。」

布萊恩曾在2009年12月5日迎戰熱火一役，在最後0.5秒飆進27呎三分球，硬是以108比107將勝利留在主場，該役「黑曼巴」掃下33分力壓韋德的26分；而「閃電俠」也在此役「複製」了10年前的劇本，讓勇士眾將一臉不可置信，站在場上完全看傻。

勇士主帥柯爾(Steve Kerr)則說，這就是為何韋德是名人堂等級的球星，「球一離開他的手，我就知道會進，我心想那是一個能完美打板進球的距離。我想這很適合他最後一個賽季，在這樣的比賽中以這種方式終結，非常不可思議，這是一場極為不凡的比賽。」

▲熱火韋德。（圖／路透）