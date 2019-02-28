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韋德隨手扔出壓哨致勝三分　閃電俠狂掃25+7讓柯瑞看傻

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▲熱火韋德。（圖／達志影像／美聯社）

▲熱火韋德。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士前一次對決熱火賽後，灣區王牌柯瑞(Stephen Curry)曾向37歲老將韋德(Dwyane Wade)問道，「你確定你不要再打個幾季？」這句話在雙方28日於邁阿密主場交手時，再次浮現在球迷心中；「閃電俠」在球隊最後2分半鐘遭反超後，連砍了2記外線拿下8分，包括那記壓哨致勝三分，率熱火以126比125絕殺衛冕軍。

勇士上半場團隊命中率超過5成，但最強大的「武器」三分球合計21投僅5中，得分火力都集中在湯普森(Klay Thompson)杜蘭特(Kevin Durant)身上，「浪花弟」一人猛砍了21分，一哥柯瑞三分持續打鐵，前2節僅9分進帳。

剛傷癒從板凳出發的熱火主控卓吉奇(Goran Dragic)則上演了飆分秀，他前2節火力全開，上場14分鐘就以9投6中轟下25分，包括4顆三分彈，其中20分都出現在次節，創下個人本季單節最高得分。而改留辮子頭的「閃電俠」也打出高效表現，他在首節還剩5分31秒，抄走了「咖哩」的球，跑快攻輕鬆雙手爆扣，隨後又在勇士一哥面前砍進一記25呎三分球，他上半場6投5中拿下12分。

3連敗的熱火上半場跌破眾人眼鏡以74比59、15分領先灣區大軍。衛冕軍第3節急起直追，一哥柯瑞開局1分半鐘就連掃6分，包括一記四分打，並助攻杜蘭特切入上籃取分，還要到加罰機會，把分差縮小到10分；隨後湯普森與「咖哩」聯手飆進3顆三分球，加上貝爾(Jordan Bell)頻頻站上罰球線搶分，幫助勇士在第3節終了前追到92比100。

▲熱火韋德。（圖／達志影像／美聯社）

▲熱火韋德。（圖／達志影像／美聯社）

灣區大軍決勝節前4分23秒連砍了3記外線，將比數逼近到103比106，兩隊陷入激烈拉鋸；最後6分40秒，杜蘭特連續3記跳投命中，包括末節還剩5分09秒於右側45度角砍進中距離，將比數扳成109平；不過熱火中鋒阿德巴約(Bam Adebayo)隨即回敬一記爆扣要回領先。

比賽最後3分48秒，此役手感火燙的湯普森飆進外線完成了4分打，接著又命中一顆27呎三分球，讓勇士取得116比114、2分反超。隨後雙方又兩度戰成平手，終場前1分07秒，杜蘭特面對阿德巴約的防守，在弧頂砍進關鍵的三分球，還獲得裁判的哨音，這記4分打讓衛冕軍取得122比118、4分領先。

「閃電俠」在比賽最後15.4秒砍進個人單場第4顆三分球，熱火僅1分落後，隨後杜蘭特兩罰1中，勇士以125比123領先，未料杜蘭特錯失的那一罰，成了最終勝負的關鍵，韋德最後1.2秒執行最後一擊，雖然被干擾了一下，但他馬上穩住再出手一次，砍進了價值連城的壓哨致勝三分球，率熱火以126比125絕殺勇士。

韋德此役上場26分鐘就以17投10中攻下25分、7籃板和3助攻，三分球8投5中；卓吉奇則飆出全隊最高的27分， 三分球7投4中。勇士以湯普森掃下36分最高，他包辦了7顆三分球；杜蘭特拿29分、5助攻和5籃板；柯瑞三分球14投僅4中，但他也有24分、6籃板和4助攻進帳。

▲熱火韋德、卓吉奇。（圖／CFP）

▲熱火韋德與卓吉奇。（圖／CFP）

關鍵字： NBA勇士柯瑞湯普森杜蘭特熱火卓吉奇韋德
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