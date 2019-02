韋德隨手扔出壓哨致勝三分　閃電俠狂掃25+7讓柯瑞看傻

▲熱火韋德。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

勇士前一次對決熱火賽後,灣區王牌柯瑞(Stephen Curry)曾向37歲老將韋德(Dwyane Wade)問道,「你確定你不要再打個幾季?」這句話在雙方28日於邁阿密主場交手時,再次浮現在球迷心中;「閃電俠」在球隊最後2分半鐘遭反超後,連砍了2記外線拿下8分,包括那記壓哨致勝三分,率熱火以126比125絕殺衛冕軍。

With less than 1 second to go the #L3GEND, #FatherPrime, #FLASH throws it up to give your @MiamiHEAT a #HEATWin inside @AAarena! #HEATCulture pic.twitter.com/Z3tznQZdn8