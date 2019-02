AD進球竟算「湖人得分」　一眉哥看詹皇砍關鍵球表情超微妙

▲湖人一哥詹姆斯賽後與戴維斯擁抱。(圖/路透)

記者游郁香/綜合報導

儘管與湖人的「緋聞」傳得沸沸揚揚,鵜鶘一哥戴維斯(Anthony Davis)最終仍得在紐奧良打完這個賽季。這位明星長人28日到洛城主場作客,命中了全場第一顆進球,但弔詭的是,現場記分板竟把這2分給了湖人,有球迷在推特上打趣表示,湖人總裁魔術強森(Magic Johnson)應該要為這「非法招攬」的行為受罰。

LeBron James is good, but Anthony Davis' reaction is better pic.twitter.com/47Ow8zPkNP

戴維斯趕在2月交易大限前拋出「賣我」宣言,但鵜鶘沒能與任何一隊談妥交易,這位25歲明星長人只好繼續留隊,陷入尷尬的處境。鵜鶘24日在主場面對湖人的比賽,「一眉哥」並沒有上陣,但他如期出戰了28日作客洛城一役,他打了21分鐘就以14投10中攻下22分、8籃板和2助攻。

值得一提的是,戴維斯開賽命中了全場第一顆進球,是一記21呎跳投,弔詭的是,湖人主場的記分板竟把這兩分算在自己的頭上,這畫面立刻在網路上瘋傳,「俠客傻球」官方推特也轉發了「一眉哥」進球卻算成湖人得分的影片;有球迷笑說,「魔術強森應該為這件事受罰!」有人則覺得這根本不是意外,而是刻意的安排。

▲湖人一哥詹姆斯。(圖/路透)

雖然戴維斯目前還是鵜鶘的一員,但他離隊的心意已決,球隊老早就把他從開場影片中移除,這一戰末節兩隊拉鋸的時刻,他也被晾在板凳上觀戰,提早打卡下班,但他依舊成為了焦點;終場前31.3秒,詹姆斯砍進關鍵的後撤三分,幫助湖人拉開6分領先,鏡頭拍到「一眉哥」露出很微妙的表情。

美國《ESPN》在推特上寫道,「詹姆斯很棒,但戴維斯的反應更棒。」很多球迷也轉發了這段影片並下了有趣的註解,包括「戴維斯不要擔心,你很快就可以跟詹姆斯搭檔了!」「他已經迫不及待要加入湖人了!」「他太想要成為湖人的一員了!」

Anthony Davis hit the first bucket of the game.



Scoreboard gave the points to the Lakers. pic.twitter.com/wgU8QpbnwE