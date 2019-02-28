AD進球竟算「湖人得分」　一眉哥看詹皇砍關鍵球表情超微妙

▲湖人一哥詹姆斯賽後與戴維斯擁抱。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

儘管與湖人的「緋聞」傳得沸沸揚揚，鵜鶘一哥戴維斯(Anthony Davis)最終仍得在紐奧良打完這個賽季。這位明星長人28日到洛城主場作客，命中了全場第一顆進球，但弔詭的是，現場記分板竟把這2分給了湖人，有球迷在推特上打趣表示，湖人總裁魔術強森(Magic Johnson)應該要為這「非法招攬」的行為受罰。

LeBron James is good, but Anthony Davis' reaction is better pic.twitter.com/47Ow8zPkNP 請繼續往下閱讀... 2019年2月28日

戴維斯趕在2月交易大限前拋出「賣我」宣言，但鵜鶘沒能與任何一隊談妥交易，這位25歲明星長人只好繼續留隊，陷入尷尬的處境。鵜鶘24日在主場面對湖人的比賽，「一眉哥」並沒有上陣，但他如期出戰了28日作客洛城一役，他打了21分鐘就以14投10中攻下22分、8籃板和2助攻。

Lakers counting AD's buckets? #Shaqtin pic.twitter.com/iNnq8ofgzD — Shaqtin' a Fool (@shaqtin) 2019年2月28日

值得一提的是，戴維斯開賽命中了全場第一顆進球，是一記21呎跳投，弔詭的是，湖人主場的記分板竟把這兩分算在自己的頭上，這畫面立刻在網路上瘋傳，「俠客傻球」官方推特也轉發了「一眉哥」進球卻算成湖人得分的影片；有球迷笑說，「魔術強森應該為這件事受罰！」有人則覺得這根本不是意外，而是刻意的安排。

▲湖人一哥詹姆斯。（圖／路透）

雖然戴維斯目前還是鵜鶘的一員，但他離隊的心意已決，球隊老早就把他從開場影片中移除，這一戰末節兩隊拉鋸的時刻，他也被晾在板凳上觀戰，提早打卡下班，但他依舊成為了焦點；終場前31.3秒，詹姆斯砍進關鍵的後撤三分，幫助湖人拉開6分領先，鏡頭拍到「一眉哥」露出很微妙的表情。

美國《ESPN》在推特上寫道，「詹姆斯很棒，但戴維斯的反應更棒。」很多球迷也轉發了這段影片並下了有趣的註解，包括「戴維斯不要擔心，你很快就可以跟詹姆斯搭檔了！」「他已經迫不及待要加入湖人了！」「他太想要成為湖人的一員了！」