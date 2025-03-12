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李大浩驚嘆軟銀台灣19歲火球男！未來恐成韓國勁敵「要好好分析」

▲李大浩讚嘆張峻瑋。（圖／翻攝自YouTube／이대호 [RE:DAEHO]）

▲李大浩讚嘆張峻瑋。（圖／翻攝自YouTube／이대호 [RE:DAEHO]）

記者楊舒帆／綜合報導

韓國名將李大浩在個人YouTube頻道「이대호 [RE:DAEHO] 」發布探訪日職軟銀春訓的影片，其中台灣19歲「火球男」張峻瑋碰巧正在牛棚練投，李大浩對他的直球留下深刻印象，並預料未來韓國國家隊與台灣交手時，有機會對決他。

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李大浩退休後不僅參與棒球實境節目韓綜《出球制勝》，也積極經營個人頻道。他的母隊樂天巨人春訓第一階段在台灣進行，2月底則前往宮崎與日職各隊交流。李大浩特別前往宮崎拍攝春訓內容，並與曾效力福岡軟銀鷹的韓籍投手金無英一同參訪軟銀春訓。

上週的預告片中，就已經出現台灣年輕火球男張峻瑋的身影，本週正片播出，金無英向李大浩介紹張峻瑋是以育成合約加盟軟銀。張峻瑋牛棚投出曲球後，李大浩驚呼：「從天降到地！」隨後再觀察他的直球表現，並感嘆：「才19歲，未來一定會對上韓國吧？球很有尾勁！」

這時，李大浩聽聞張峻瑋的簽約金約1億日圓，便猜測到他是高中畢業後直接來日本發展，並再次強調：「說不定一兩年內就會在國際賽碰頭，沒想到台灣能培養出這樣的投手，應該要好好分析他的投球。」

▲李大浩讚嘆張峻瑋。（圖／翻攝自YouTube／이대호 [RE:DAEHO]）

▲李大浩讚嘆張峻瑋。（圖／翻攝自YouTube／이대호 [RE:DAEHO]）

關鍵字： 棒球李大浩張峻瑋火球男讚賞

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