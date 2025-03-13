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大聯盟官網公布本季「打者力量排名」！賈吉居首、大谷翔平第2

▲▼道奇二刀流巨星大谷翔平11日對亞利桑那響尾蛇春訓比賽，3打數1安打。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 大谷翔平奪得MLB打者力量排名第二。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）官網於12日公布本季首次的「打者力量排名」（Hitter Power Rankings），紐約洋基的賈吉（Aaron Judge）名列榜首。大谷翔平居次。

賈吉（Aaron Judge）— 洋基（排名第1）

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隨著索托（Juan Soto）轉投大都會，以及史坦頓（Giancarlo Stanton）因雙肘傷勢影響表現，洋基隊對賈吉的依賴程度將更勝以往。在過去三個賽季裡，唯一能讓他停下腳步的是2023年的腳趾傷勢。這段期間，他繳出打擊率.304、上壘率.433、長打率.674，OPS+高達206，是聯盟平均的兩倍以上。他的平均每季全壘打數為52支，若以162場比賽換算，則達60轟。投票專家團認為，賈吉在2025年仍有機會締造歷史性賽季。

大谷翔平— 道奇（排名第2）

儘管因手肘傷勢影響，大谷無法在2024年進行二刀流，但這讓他專注於打擊，並再度展現超凡實力。他不僅連續兩年在全壘打、壘打數、上壘率與長打率領先全聯盟，還在得分與打點方面拿下聯盟第一，甚至完成前所未有的「50-50賽季」。隨著他在2025年即將重返投手丘，他可能會在跑壘方面更謹慎，但在其他方面，專家認為大谷的天花板仍然無限高。

索托（Juan Soto）— 大都會（排名第3）

近年來，他因兩次交易輾轉多隊，但在成為自由球員後，他拿下MLB史上最大合約，正式落腳大都會。索托擁有「威廉斯（Ted Williams）」的打擊能力，而他目前才26歲，仍未達生涯巔峰。

▲「法官」賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

▲「法官」賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

4至10名排行

4. 威特（Bobby Witt Jr.）— 皇家

5. 艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）— 太空人

6. 葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）— 藍鳥

7. 拉米瑞茲（José Ramírez）— 守護者

8. 韓德森（Gunnar Henderson）— 金鶯

9. 哈波（Bryce Harper）— 費城人

10. 塔克（Kyle Tucker）— 小熊

關鍵字： 美職棒MLB打者力量排名賈吉大谷翔平

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