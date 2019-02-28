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林書豪在發展聯盟曾失去自尊　竟為學生排球隊推遲練球時間

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▲暴龍林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

台裔控衛林書豪從東區吊車尾隊伍老鷹，峰迴路轉成為強權暴龍的一員，再次與射手格林(Danny Green)成為隊友，兩人曾在2010-11賽季一起在發展聯盟雷諾大角羊隊打拚，「豪小子」透露有次球隊到了球場，訓練卻往後推遲了30分鐘，因為一支7年級的學生排球隊想延長使用時間，讓他直呼當下「完全失去自尊」。

2012年掀起「林來瘋」之前，林書豪經歷過不少艱難時刻，包括在發展聯盟打拚的那些日子。這位30歲台裔控衛近日在格林主持的播客節目上，被問到在發展聯盟打球時覺得最糟糕的地方，他沒有遲疑地回答，「全部的事情！」他說一切都很艱辛，「因為那時候的發展聯盟不像現在這麼好。」

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必須搭乘長途的巴士，自己買打球的裝備，有時還得打工兼差，這些都不是林書豪覺得最艱難的地方，對他來說最糟的經驗，是有一天他跟隨球隊到球場，發現他們的訓練時間被推遲了30分鐘，詢問原因後，得到的答案讓他相當傻眼，因為有一支7年級的學生排球隊想要延長使用那個場地的時間。

▲暴龍格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍射手格林(右)。（圖／達志影像／美聯社）

林書豪直言，「我當時心想，老兄，我的自尊心呢？我已經毫無自尊可言，我的自尊心全沒了。」一旁的格林聽到這段回憶忍不住笑了。不過即使在「林來瘋」過後在NBA佔有一席之地，「豪小子」仍有不少磨難，例如不受教練重用、無法打出想要的表現，甚至在過去2季連續遭逢重傷僅打了37場；慶幸的是他本季健康回歸，還從板凳帶來高效表現，最終獲得暴龍上下的賞識，得以來到多倫多，有望在暌違3年後再嘗季後賽滋味。

林書豪改披暴龍戰袍後已出賽了4場，儘管還需要時間才能完全融入球隊，但主帥納斯(Nick Nurse)給他很大的發揮空間，甚至鼓勵他不要「太無私」，要放開來投到場上開火；前役對綠衫軍塞爾提克，他上場了25分鐘貢獻8分、6籃板和3助攻，暴龍最後以23分差大勝。

賽後林書豪在個人Instagram發文，再次為自己能保持健康在場上奮戰而感激，並提醒自己，「我們的人生只有一次，要好好享受，感謝主賜予的一切。

▲暴龍林書豪。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

關鍵字： NBA暴龍林書豪豪小子格林
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