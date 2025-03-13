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「左手重砲」林俊易扳倒2屆奧運金牌安賽龍　挺進全英賽16強

▲▼周天成、林俊易。（圖／VCG）

▲台灣「左手重砲」林俊易。（圖／VCG，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣羽球「左手重砲」林俊易今（13）日凌晨出戰超級1000系列全英公開賽，鏖戰54分鐘繳出精彩表現，以21比19、13比21、21比11擊敗兩屆奧運金牌得主、前世界球王安賽龍（Viktor Axelsen），取得對戰首勝，也順利挺進男單16強。

世界排名第12的林俊易上周才在超級300系列法國名人賽奪下亞軍，締造台灣男單今年最佳成績，本周轉戰全英賽，今日凌晨與高居第4種子的前丹麥球王安賽龍進行生涯第4次對決，雙方過去3次碰頭都由安賽龍勝出。

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▲▼周天成、林俊易。（圖／VCG）

安賽龍擁有各2面奧運金牌運與世錦賽金牌，也曾兩度在全英賽封王（2020、2022），本月初剛摘下德國公開賽冠軍。面對這位羽壇巨星，林俊易首局與對方形成拉鋸，12度戰成平手，一路打到19平，把握安賽龍的失誤獲得局點，以21比19先下一城。

不過實力雄厚的安賽龍很快在次局還以顏色，龍王火力全開，迅速壓制林俊易，以21比13將比賽逼入決勝局。

決勝局，林俊易重整旗鼓打出7比5攻勢，接著一口氣連下5分擴大優勢，並在取得13比8領先後，拉出一波6比0猛攻，鎖定了勝局，林俊易最終以21比11強勢終結比賽，收下對戰首勝，也順利晉級16強，接下來將與日本名將西本拳太爭8強門票。

關鍵字： 羽球全英賽林俊易

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