大谷翔平返日將安排豪華晚宴款待隊友！神秘主廚曝光？

▲大谷翔平春訓熱身賽繳出4打數2安打的表現。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

MLB東京開幕戰門票掀起搶購熱潮，限量周邊商品秒殺完售，甚至原本非公開的官方練習也臨時改為付費公開，顯示大谷翔平在日本的人氣之高。這位無可爭議的超級巨星，在場外則默默扮演起「東道主」的角色。

道奇隊入住頂級飯店 大谷細心籌劃「團隊晚宴」

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道奇隊搭乘包機於3月13日下午抵達東京，入住位於市中心的豪華星級酒店，該酒店擁有壯麗的東京景色，房內設有國際頂級床具與高端品牌備品，為球隊提供最舒適的住宿環境。

「球員們抵達後，有些會在房內休息，調整時差；有些則會前往健身房訓練。14日球隊將在東京巨蛋進行全隊練習，15日對戰巨人，16日對戰阪神，17日休息，18日迎來開幕戰，對手是鈴木誠也、今永昇太效力的芝加哥小熊隊。」一名體育記者透露。

而在比賽之外，這家飯店也將舉辦一場重要的團隊活動——「Team Dinner（團隊晚宴）」，這不僅是一場聯繫球員感情的聚會，更是為了幫助球隊適應日本環境、減輕壓力。 「這場宴會將在俯瞰東京夜景的宴會廳舉行，球員家屬與球團相關人士也將出席。

令人意外的是，這次負責籌劃款待的正是大谷翔平。他積極邀請自己熟識的名廚，計畫透過高級日本料理讓隊友們感受最地道的美食體驗。」道奇隊內部人士透露。

大谷從「被照顧」到「領袖」 心態轉變明顯

過去，大谷在球隊中多以「被照顧」的角色存在，並未展現過強烈的領袖氣質。然而，這次的舉動顯示，他的心態已經悄然發生變化。

「在日職，球隊通常會有隊長，但大聯盟並不強調這個職位，每位球員都需具備領袖氣質。大谷如今不只是MLB的代表性球星，還與道奇簽下10年合約，這意味著他對球隊的長遠承諾，也開始展現更多領袖風範。」道奇內部人士分析。

神秘主廚曝光？大谷過去的營養顧問現身

那麼，大谷究竟請了哪位大廚來負責這場宴會呢？目前最有可能的人選之一，是曾負責大谷營養管理的東北地區名廚。這位廚師與道奇另一名日籍球員山本由伸也相當熟識，過去曾收到兩人親筆簽名的感謝球。

值得注意的是，在道奇來日的前夕，有媒體向該廚師的餐廳詢問「是否將負責道奇隊的晚宴」，餐廳員工僅回應：「不清楚。」並補充說：「主廚目前正在長期出差，至少一週內不會回來。」

這是否意味著，大谷的款待計畫正在低調、秘密地進行？這場由超級巨星親自策劃的「日式饗宴」，將如何展現東道主的誠意，令人期待。

▲大谷翔平與隊友們已經準備前往日本 。（圖／截自道奇官方IG）