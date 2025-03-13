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老虎宣布李灝宇下放小聯盟 大聯盟春訓已無台將

▲▼ 李灝宇 。（圖／截自brossports_officia IG）

▲李灝宇 。（圖／截自brossports_officia IG）

記者王真魚／綜合報導

底特律老虎隊今日宣布，將台灣內野新秀李灝宇下放至小聯盟春訓營。隨著他的調整，目前球隊大聯盟春訓陣容剩下49名球員。本季大聯盟春訓已無台灣球員。此前，海盜隊的鄭宗哲已被下放3A。

李灝宇在今年大聯盟春訓熱身賽出賽12場，累積24個打數擊出3支安打，其中包括2支二壘安打，打擊三圍僅.143/.250/.238，OPS為.488，wRC+ 32。值得注意的是，他遭到三振10次，三振率高達41.7%，而保送率則為8.3%（2次保送）

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儘管春訓成績不理想，李灝宇仍被視為老虎隊農場的重要潛力股。他在球隊的新秀排名中位居第8，顯示球團對他的高度期待。 李灝宇以積極攻擊速球見長，但同時具備不錯的選球能力，能穩定擊出高品質的打擊球。

2024年在2A賽季中，他的三振率降至17.9%，為職業生涯最低，但保送率也同步下降，顯示他變得更具攻擊性。此外，自2023年起，他的打擊傾向逐漸偏向拉打，可能與伊利球場左外野適合長打有關。如果他能將更多滾地球轉化為平飛球，將能進一步提升打擊效率。

儘管身材較為厚實，李灝宇的跑壘能力不容小覷。2024年，他在2A完成16次盜壘，僅失敗1次，成功率高達94.1%，展現出優秀的跑壘判斷與爆發力。

守備端，他在二壘位置表現穩定，傳球與守備範圍皆達到平均水準，使他成為老虎隊農場內野的重要戰力之一。 雖然李灝宇過去曾受傷勢困擾，但他仍年輕且具備進一步成長的潛力。

2025年，他有望從3A托萊多泥母雞隊（Toledo Mud Hens）出發，迎來職業生涯一大考驗。3A的投手擅長運用變速球與指叉球，他必須提升對變化球的應對能力，避免陷入攻擊困境。

若能在3A展現穩定打擊與健康狀態，李灝宇將有機會朝大聯盟邁進，成為老虎隊未來內野陣容中的一大驚喜。

關鍵字： 李灝宇老虎隊春訓台灣棒球

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