「30萬人搶票」看大谷翔平！　MLB東京海外開幕戰黃牛票飆43萬元

▲大谷翔平。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國職業棒球大聯盟（MLB）2024年海外開幕戰將於3月18日、19日在東京巨蛋登場，由洛杉磯道奇隊對戰芝加哥小熊隊。門票於本月16日正式開賣，瞬間吸引超過30萬人搶購，網站一度被塞爆，而且很快地，市場上黃牛票價格飆破天際，最高甚至喊價200萬日圓（約新台幣43萬元）。

日本票券交易網站顯示，東京巨蛋門票售價已被黃牛大幅哄抬，例如原價約4943元新台幣的A指定席，轉售價高達6.5萬元新台幣；而原價約1萬2900元新台幣的SSS指定席，更是被標價近43萬元新台幣的價格售出。

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這場備受矚目的東京開幕戰，預計將有多位日籍球星亮相，包括大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希、今永昇太與鈴木誠也，吸引大量日本球迷搶購門票。

▲▼MLB東京開幕戰，黃牛票賣破43萬元新台幣。（圖／翻攝X）



門票於16日中午在LAWSON Ticket等票券網站正式開放一般販售，先前已進行多輪抽票，17日則採取先到先得方式，開賣後短短幾秒內，系統瞬間湧入30萬人搶票。

在門票短時間內售罄後，大量黃牛票開始出現在日本各大票券交易平台。許多已經抽中門票的民眾，選擇高價轉售，其中部分價格直接翻數十倍。

黃牛問題令許多日本網友在X上紛紛抱怨，「我很好奇到底是怎樣的人，會跑去買道奇開幕戰門票，然後再高價轉售」、「有沒有機會取消這些人買到的票，或是抓雞儆猴逮捕其中一些人啊。」不過有需求就有供給，也有不少球迷發文，希望能有人轉售票，讓他可以買到SSS指定席的門票，進場一睹大聯盟等級的風采。