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交易被湖人撤回！威廉斯仍未回歸黃蜂　未來去向成疑

▲湖人交易來新星中鋒威廉斯，整體戰力再度向上提升。（圖／達志影像／美聯社）

▲黃蜂中鋒威廉斯因體檢未過遭湖人退貨。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

黃蜂中鋒威廉斯（Mark Williams）因體檢未過，交易案遭湖人撤銷，傳出他至今都還未回到球隊。《夏洛特觀察家報》記者布恩（Rod Boone）披露，黃蜂方面希望給這位7呎長人更多時間來適應「變故」，並正在與NBA聯盟溝通，試圖了解是否有可能對此交易案進行進一步處理。

交易案被撤銷的主角之一湖人新秀柯奈特（Dalton Knecht），上周已回到陣中出戰爵士，原本被視為湖人禁區補強關鍵戰力的黃蜂長人威廉斯，卻傳出至今未回歸夏洛特，在遭到湖人「退貨」的同時，他的健康隱憂遭公開，未來去向引起關注。

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值得一提的是，黃蜂全明星周後的第一場比賽，正好是在周四作客湖人主場，屆時威廉斯是否會歸隊，勢必會成為外界關注的焦點。

▲▼湖人「大齡射手」柯奈特。（圖／達志影像／美聯社）

▲「大齡射手」柯奈特回歸湖人已再度出賽。（圖／達志影像／美聯社）

威廉斯本季出賽23場，場均能貢獻15.6分、9.6籃板與2.5助攻。然而，他的健康問題一直困擾著職業生涯，2022年進入NBA以來，他僅在85場比賽中登場，缺席了多達130場。

目前黃蜂仍在「靜候」威廉斯的決定，並希望能在賽季後半段穩定球隊陣容，湖人則已緊急簽下恢復自由身的烏克蘭中鋒倫恩（Alex Len）。

關鍵字： NBA黃蜂湖人威廉斯Mark Williams

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