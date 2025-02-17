賽前看書、晚上9點睡覺！　詹皇給溫班亞瑪超高評價

▲溫班亞瑪有別於一般同齡球員的人格特質，讓詹皇點名稱讚。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）17日迎接個人生涯首次全明星賽的正賽，代表巴克利（Charles Barkley）所屬的國際球星隊一路挺進最終冠軍賽，溫班亞瑪展現強大宰制力，內外不拘的攻守能力也贏得天王球星詹姆斯（LeBron James）好評，詹皇表示，「溫班亞瑪頭腦清醒，除了熱愛比賽更懂得照顧自己的身體，我認為這對整個聯盟來說非常好。」

此次明星賽因為「賽前看書」的特殊習慣，引發球迷熱議討論，年僅21歲、身高221公分的溫班亞瑪在明星賽展現強大實力，這樣的巨星特質也贏得聯盟超級球星詹皇的高度評價。

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詹姆斯談到溫班亞瑪時表示，「通常你為比賽投入些什麼，你就能在比賽中收穫到什麼，我看到溫班亞瑪說，任何人都最好別在晚上9點後打電話給他，因為他不是在讀書，就是在睡覺休息。」

「我認為這非常酷！」詹皇如此說道，「他的思想境界，頭腦清醒且熱愛比賽，也懂得照料好自己的身體，我認為這對他的球隊馬刺很好，對於聯盟本身來說也非常棒。」

▲湖人天王詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）