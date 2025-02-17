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震撼彈！　NBA明星控衛厄文願為澳洲男籃出征2028奧運

記者杜奕君／綜合報導

昔日曾為美國男籃在2014年世界盃、2016里約奧運勇奪男籃金牌，目前也是達拉斯獨行俠王牌主控的NBA超級球星厄文（Kyrie Irving），今日在2025年NBA全明星賽助隊奪冠後，賽後拋出震撼彈表示，自己有意願轉換國籍，為澳洲男籃效力出征2028年洛杉磯奧運！厄文強調，「如果我的職業生涯某個階段能為澳洲男籃效力，那是一件很棒的事！」

綽號「歐神仙」的厄文，本季獲得遞補入選明星賽，並和湖人詹姆斯（Lebron James）、勇士柯瑞（Stephen Curry）、太陽杜蘭特（Kevin Durant）、公鹿里拉德（Damian Lillard）、快艇哈登（James Harden）、塞爾蒂克坦圖（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）等人，共同為歐尼爾（Shaquille O'Neal）所屬的「Shaq's OGs」效力，最終也順利奪下本屆明星賽冠軍殊榮。

厄文在決賽表現相當優異，不僅招牌花式運球加上強力突破，最後決勝期更上演一記自拋反彈砸下籃板後，接球完成雙手爆扣得精彩美技，證明自己仍是聯盟頂尖球星代表。

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在賽後受訪時，出生自澳洲墨爾本的厄文，也被問到是否願意代表澳洲男籃出賽效力時表示，「我們現在就在處理這件事（轉換國籍），只是還在弄清楚讓我有資格參賽的最佳途徑，顯然美國隊這邊還有決定要做，但我只想做對自己最有利的事。」

厄文也直言，「老實說，如果我的職業生涯某個階段，能成為澳洲人並為澳洲男籃效力，這會是很棒的一件事。」

過去厄文曾是美國男籃不動的主力控衛，在2014年世界盃不僅率隊奪下世界盃金牌，個人也當選該屆賽事MVP，不過近兩屆包括東京奧運、巴黎奧運，厄文都並未入選美國隊最終名單，也傳他因此有意代表澳洲，出征2028年的洛杉磯奧運。

▲NBA全明星賽，厄文。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA明星控衛厄文喊話，願為澳洲男籃出征2028年洛杉磯奧運。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 厄文NBA全明星賽澳洲男籃洛杉磯奧運Kyrie Irving

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