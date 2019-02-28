運動雲

> >

綠軍慘輸暴龍厄文表情茫然　美名嘴斷言他今夏必離開波士頓

ETtoday運動雲

▲綠衫軍塞爾提克厄文。（圖／達志影像／美聯社）

▲綠衫軍塞爾提克厄文。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

塞爾提克前役慘輸給東區勁敵暴龍23分，當家主控厄文(Kyrie Irving)第3節末段被鏡頭拍到，表情茫然坐在板凳上，受訪時話也很少，甚至和總管安吉(Danny Ainge)單獨在休息室聊了一陣子，美國《ESPN》名嘴史密斯(Stephen A. Smith)斷言，「等到7月1日到來的時候，他一定會離開。」

儘管厄文去年10月曾「口頭承諾」將長留波士頓，但綠衫軍本季表現不如預期，他甚至公開批評陣中年輕球員「不懂如何達到冠軍水準」，與隊友關係出現嫌隙，他今夏是否會與塞爾提克續約，從肯定變成了疑問。

請繼續往下閱讀...

綠衫軍前役到多倫多作客，面對同在東區的強敵暴龍，打得荒腔走板，不僅團隊命中率僅3成84，還被對手飆進了17顆三分球，3節打完已陷入68比95、27分大幅落後，比賽早早就進入垃圾時間，鏡頭拍到厄文坐在板凳上表情茫然，賽後受訪時話也很少，還和總管安吉單獨在休息室聊了一陣子。

美國《ESPN》名嘴史密斯在節目上直言，當他看到這些，心中有個想法浮現，那就是「厄文不會待在波士頓」。他提到厄文當初之所以離開克里夫蘭，是因為想成為球隊的代言人、想要擁有一支自己的球隊，但如今的綠衫軍依舊不是他的球隊，而是總管安吉和主帥史蒂文斯(Brad Stevens)的球隊。

安吉先前曾公開表示，為了得到鵜鶘一哥戴維斯(Anthony Davis)，願意送走包括坦圖(Jayson Tatum)、布朗(Jaylen Brown)等在內的潛力新星，該如何打造這支球隊，仍舊是安吉說了算，厄文並沒有太多「話語權」。

雖然距離自由市場開啟還有4個多月的時間，但對於厄文是否會續留塞爾提克，史密斯內心已有定論，「我告訴我自己，這不是厄文該待的地方，等到7月1日到來的時候，他一定會離開。」

▲暴龍雷納德，塞爾提克厄文。（圖／達志影像／美聯社）

▲綠衫軍塞爾提克厄文。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA綠衫軍塞爾提克厄文
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

被戴綠帽？我和老婆都長得不錯　女兒醜得像魚...他怒帶去做鑑定

推薦閱讀

AD進球竟算「湖人得分」　一眉哥看詹皇砍關鍵球表情超微妙

林書豪在發展聯盟曾失去自尊　竟為學生排球隊推遲練球時間

詹皇最後31.3秒後撤三分鎖勝局　轟33+10率湖人宰鵜鶘止敗

韋德一出手柯爾就知會進　砍壓哨三分想起Kobe：曼巴心態

熱門新聞

中職／PS女孩陣容變動　高人氣團員皮皮離隊

不滿被老東家金鶯拋棄　馬查多：感受不到一絲關愛

韋德隨手扔出壓哨致勝三分　閃電俠狂掃25+7讓柯瑞看傻

釀酒人一次簽下3名大陸球員　大陸棒球史上第一次

影／暴龍賽前儀式很難？　書豪扒飯..隊友打禪、伏地挺身樣樣來

中職／周思齊開槍提薪資仲裁　兄弟：尊重個人權益

讀者回應

﻿

最新新聞

1藍寅倫轟無用　桃猿1比3不敵樂天

2台師大力克政大　笑納開季19連勝

3藍寅倫陽春砲　桃猿緊追1比2樂天

4岸孝之3局無失分　台灣應援熱鬧

5北市大闖進決賽對決輔大

熱門新聞

1PS女孩變動　高人氣團員皮皮離隊

2馬查多不滿金鶯：感受不到愛！

3韋德隨手扔出壓哨致勝三分退勇士

4釀酒人一次簽3名大陸球員寫歷史

5影／暴龍賽前儀式　書豪扒飯、隊友打禪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

沖繩現場／面對關注沒壓力！　王柏融：拿出好表現回饋大家

沖繩現場／跟往年一樣去打！　王柏融：讓大家看到我每天出賽

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

不僅打擊優異！日媒讚：王柏融守三壘夠水準

從歡送會追到沖繩　王柏融、陽岱鋼粉絲大比拚

張景嵐爆分手小煜！　「想說服他追隨妙禪」毀3年情

陳其邁直播《還願》狂湧5.3萬人　現實門後「碰3聲」...4男嚇爆尖叫

親姐姐跟好兄弟親密接吻歐巴弟嚇傻衝樓上：什麼情況

小鬼《玩很大》選新歡了！　 鬼嫂「第一次節目爆哭」：心情超不好

沒有前鏡頭、拍照濾鏡開超強 智障型→智慧型手機10年挑戰
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366