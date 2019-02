綠軍慘輸暴龍厄文表情茫然　美名嘴斷言他今夏必離開波士頓

▲綠衫軍塞爾提克厄文。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

塞爾提克前役慘輸給東區勁敵暴龍23分,當家主控厄文(Kyrie Irving)第3節末段被鏡頭拍到,表情茫然坐在板凳上,受訪時話也很少,甚至和總管安吉(Danny Ainge)單獨在休息室聊了一陣子,美國《ESPN》名嘴史密斯(Stephen A. Smith)斷言,「等到7月1日到來的時候,他一定會離開。」

儘管厄文去年10月曾「口頭承諾」將長留波士頓,但綠衫軍本季表現不如預期,他甚至公開批評陣中年輕球員「不懂如何達到冠軍水準」,與隊友關係出現嫌隙,他今夏是否會與塞爾提克續約,從肯定變成了疑問。

綠衫軍前役到多倫多作客,面對同在東區的強敵暴龍,打得荒腔走板,不僅團隊命中率僅3成84,還被對手飆進了17顆三分球,3節打完已陷入68比95、27分大幅落後,比賽早早就進入垃圾時間,鏡頭拍到厄文坐在板凳上表情茫然,賽後受訪時話也很少,還和總管安吉單獨在休息室聊了一陣子。

Kyrie picturing what it'll be like to throw Mitchell Robinson lobs next season pic.twitter.com/GStfivXUzp