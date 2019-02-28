綠軍慘輸暴龍厄文表情茫然　美名嘴斷言他今夏必離開波士頓

▲綠衫軍塞爾提克厄文。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

塞爾提克前役慘輸給東區勁敵暴龍23分，當家主控厄文(Kyrie Irving)第3節末段被鏡頭拍到，表情茫然坐在板凳上，受訪時話也很少，甚至和總管安吉(Danny Ainge)單獨在休息室聊了一陣子，美國《ESPN》名嘴史密斯(Stephen A. Smith)斷言，「等到7月1日到來的時候，他一定會離開。」

儘管厄文去年10月曾「口頭承諾」將長留波士頓，但綠衫軍本季表現不如預期，他甚至公開批評陣中年輕球員「不懂如何達到冠軍水準」，與隊友關係出現嫌隙，他今夏是否會與塞爾提克續約，從肯定變成了疑問。

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綠衫軍前役到多倫多作客，面對同在東區的強敵暴龍，打得荒腔走板，不僅團隊命中率僅3成84，還被對手飆進了17顆三分球，3節打完已陷入68比95、27分大幅落後，比賽早早就進入垃圾時間，鏡頭拍到厄文坐在板凳上表情茫然，賽後受訪時話也很少，還和總管安吉單獨在休息室聊了一陣子。

Kyrie picturing what it'll be like to throw Mitchell Robinson lobs next season pic.twitter.com/GStfivXUzp — Dan Favale (@danfavale) 2019年2月27日

美國《ESPN》名嘴史密斯在節目上直言，當他看到這些，心中有個想法浮現，那就是「厄文不會待在波士頓」。他提到厄文當初之所以離開克里夫蘭，是因為想成為球隊的代言人、想要擁有一支自己的球隊，但如今的綠衫軍依舊不是他的球隊，而是總管安吉和主帥史蒂文斯(Brad Stevens)的球隊。

安吉先前曾公開表示，為了得到鵜鶘一哥戴維斯(Anthony Davis)，願意送走包括坦圖(Jayson Tatum)、布朗(Jaylen Brown)等在內的潛力新星，該如何打造這支球隊，仍舊是安吉說了算，厄文並沒有太多「話語權」。

雖然距離自由市場開啟還有4個多月的時間，但對於厄文是否會續留塞爾提克，史密斯內心已有定論，「我告訴我自己，這不是厄文該待的地方，等到7月1日到來的時候，他一定會離開。」

▲綠衫軍塞爾提克厄文。（圖／達志影像／美聯社）