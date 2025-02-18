林書豪合體「日本第一控」給好評　河村勇輝致敬：NBA與亞洲傳奇

記者游郁香／綜合報導

林書豪上周飛到灣區以G聯盟隊教練的身份重返NBA全明星周，他也抽空與目前效力灰熊的日本第一控河村勇輝見面。兩人開心合體暢聊並合影留念，豪哥表示很欣賞對方打球時的自信與果敢，身為後輩的河村則回應，「能夠見到NBA與亞洲傳奇，讓我感到無比開心，非常感謝！」

身高僅172公分的河村勇輝去年9月與灰熊簽下「Exhibit 10」合約，憑藉5場熱身賽場均上場15.1分鐘，能得3.4分、4.2助攻，三分球16投4中的表現，獲得了雙向合約。本季至今他在NBA出賽20場，不過場均上場時間僅3.2分鐘，沒有太多發揮空間，能貢獻1.2分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林書豪合體「日本第一控」河村勇輝。（圖／翻攝自IG／jlin7，下同）

河村勇輝是灰熊G聯盟隊伍曼菲斯疾行的主力之一，至今打了7場，場均能砍13.9分、3.4籃板和8.8助攻，扮演進攻發動機的角色，他最近入選了G聯盟明星賽，並在全明星周期間與曾在NBA打滾9季、擁有1枚冠軍戒的林書豪相見歡。

林書豪今（18）日在個人社群媒體分享兩人的合照並寫道，「全明星周末的意義在於慶祝NBA球迷還有球員們的天賦和努力。這次回來，一個特別的時刻之一就是見到河村勇輝。」

「從拿下B聯賽MVP，到在奧運發揮，再到現在G聯盟大放異彩，你的實力大家都看得到！和你聊天後更能感受到你對球迷鼓勵的感激和熱愛，還有想在最高舞台上代表他們的願望。」林書豪給河村勇輝極高評價，「我很欣賞你打球時的自信與果敢，希望你一直保持自己，我們都在為你加油！」

身為後輩的河村勇輝轉發了林書豪的貼文致謝，「能夠見到NBA與亞洲傳奇，讓我感到無比開心，非常感謝！」