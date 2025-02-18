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喬商務艙讓林盛恩返美！蔡其昌笑回沒什麼　曝遭中華隊割捨原因

▲2025年經典賽資格賽中華隊投手林盛恩。（圖／中華職棒提供）

▲蔡其昌曝林盛恩遭中華隊割捨原因。（圖／中華職棒提供）

記者王真魚／台北報導

經典賽資格賽2月21日開打，名單大致底定，聯盟會長兼國家隊領隊蔡其昌今證實，陳子豪是身體不適而遭到割捨，另外紅人「二刀流」小將林盛恩，也是有些傷勢才未進入最終名單。

據悉，陳子豪是對樂天交流賽首戰時，滑回本壘不慎傷到腰部，當天練習賽仍有上場，但據消息人士指出，教練團考量面對張力大的賽事，擔心影響到他的賽季，最終決定割捨。

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蔡其昌今受訪證實，「他就是因為身體不適，最後才被割捨。」也直言真的很可惜，「我們本來認為一開始打了全壘打，他狀況應該是拉升得比較快，但是身體不適，這是重中之重，留得青山在，不怕沒柴燒，不可以有傷硬要上場。」

教練團在決定名單的2大考量是選手的健康以及強度拉升程度，蔡其昌直言，不外乎就是這兩點，他進一步透露，紅人小將林盛恩同樣身體有些不適，「球團那邊很清楚掌握，我們有密切聯繫，所以他身體是有一點不舒服，我覺得健康就是最重要的。」

林盛恩已在今日搭機返美，備戰新球季，蔡其昌幫忙喬了商務艙，讓他安心返美。對此蔡其昌笑回，「是我們幫忙買的，這個沒問題，應該要做的就要做，也沒什麼啦！更大條的我們都在花了。」

林盛恩也在個人社群感謝中華隊的教練團、後勤團隊以及防護團隊在集訓期間無微不至的照顧與建議，「感謝蔡其昌會長的幫忙，協助我搭乘商務艙回美國春訓，這次參與集訓學到很多東西，接下來準備前往美國向球隊報到，備戰新的賽季。」
 

關鍵字： WBC資格賽CT

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