運動雲

>

WBCQ中華隊名單應不會再更換！蔡其昌透露教練團2大取捨

▲▼ 蔡其昌 。（圖／記者王真魚攝）

▲WBCQ中華隊名單應不會再更換！蔡其昌透露教練團2大取捨 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

經典賽資格賽2月21日開打，中華隊日前已敲定最終28人名單，是否會再更換人選？中職會長兼國家隊領隊蔡其昌今受訪透露，基本上不會再變動，主因是其餘遭割捨人選都已經回到母隊。

中華隊在上周五晚間公布最終28人名單，陳子豪、劉基鴻等人成為遺珠。據悉，陳子豪對樂天交流賽首戰時，滑回本壘不慎傷到腰部，當天練習賽仍有上場，但據消息人士指出，教練團考量面對張力大的賽事，擔心影響到他的賽季，最終決定割捨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡其昌表示，從經典賽開始態度都是一致，「基本上我都沒有評論，就是信任，我相信總教練的決定，所以不管是餅總（林岳平）還是曾總（曾豪駒），我相信都是他們當下考量到選手意願以及健康後，所做出的決定。」

對於陳子豪的掌握狀況，蔡其昌表示，聯盟同仁都有持續了解，「他就是因為身體不適，最後才被割捨，真的很可惜，我們本來認為一開始打了全壘打，他狀況應該是拉升得比較快，但是身體不適，這是重中之重，留得青山在，不怕沒柴燒，不可以有傷硬要上場。

最終名單是上周五晚間9時許公布，蔡其昌指出，雖然沒有在會議當中，但其實在對韓國兩場交流賽結束之後，其實就有開始陸續討論名單，選手的健康以及強度拉升程度，我認為教練團最主要考量就是這兩個方向。」

根據規定，19日以前仍可以更換名單，是否可能再微調？蔡其昌坦言，機率不高，「應該就是現階段這樣子了，因為其他人都回去了，如果還會微調，他們就都會留下來。」

關鍵字： 中華隊經典賽28人名單陳子豪蔡其昌CT經典賽資格賽

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

李丞齡通過測試重返統一獅　蘇泰安告誡：規範要遵守

李丞齡通過測試重返統一獅　蘇泰安告誡：規範要遵守

味全龍6投聯手完封　中華隊閉門賽0比4落敗

味全龍6投聯手完封　中華隊閉門賽0比4落敗

旅台就是神？中華隊WBC資格賽可能對上3投手　全打過中職

旅台就是神？中華隊WBC資格賽可能對上3投手　全打過中職

WBCQ中華隊名單應不會再更換！蔡其昌透露教練團2大取捨

WBCQ中華隊名單應不會再更換！蔡其昌透露教練團2大取捨

喬商務艙讓林盛恩返美！蔡其昌笑回沒什麼　曝遭中華隊割捨原因

喬商務艙讓林盛恩返美！蔡其昌笑回沒什麼　曝遭中華隊割捨原因

恐怖！NBA獨行俠助教持槍攻擊女性　遭逮捕即刻行政停職

恐怖！NBA獨行俠助教持槍攻擊女性　遭逮捕即刻行政停職

震撼彈！　NBA明星控衛厄文願為澳洲男籃出征2028奧運

震撼彈！　NBA明星控衛厄文願為澳洲男籃出征2028奧運

交易被湖人撤回！威廉斯仍未回歸黃蜂　未來去向成疑

交易被湖人撤回！威廉斯仍未回歸黃蜂　未來去向成疑

大谷翔平與華歌爾簽下重量級代言　攜手鈴木一朗引爆話題

大谷翔平與華歌爾簽下重量級代言　攜手鈴木一朗引爆話題

「30萬人搶票」看大谷翔平！　MLB東京海外開幕戰黃牛票飆43萬元

「30萬人搶票」看大谷翔平！　MLB東京海外開幕戰黃牛票飆43萬元

柯爸病逝！柯文哲羈押中　「弟弟代捧牌位」前往私人會館

熱門新聞

李丞齡通過測試重返統一獅　蘇泰安告誡：規範要遵守

味全龍6投聯手完封　中華隊閉門賽0比4落敗

旅台就是神？中華隊WBC資格賽可能對上3投手　全打過中職

WBCQ中華隊名單應不會再更換！蔡其昌透露教練團2大取捨

喬商務艙讓林盛恩返美！蔡其昌笑回沒什麼　曝遭中華隊割捨原因

恐怖！NBA獨行俠助教持槍攻擊女性　遭逮捕即刻行政停職

讀者回應

﻿
2025WBC資格賽-賽程圖表

熱門新聞

1李丞齡返獅　蘇泰安：規範要遵守

2中華隊閉門模擬賽0比4落敗

3台灣WBC資格賽可能對上3投手都打過中職

4中華隊名單不會更換！蔡其昌透露取捨

5喬商務艙給林盛恩！蔡其昌曝割捨原因

最新新聞

1杜蘭特回顧巴黎奧運激動哭了

2WBC資格賽天天集氣好禮周周抽！

3卓榮泰承諾「加強冬運項目發展」

412強《冠軍之路》紀錄片開拍！

5陳宇宏是秘密武器！蔡其昌談優勢

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！ 多人嚇醒：半個台北市都聽得到

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

【泰格與雪兒】高個女生日常

柯文哲父親病逝！柯媽「邊走邊哭」赴殯儀館

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：半個台北市都聽得到
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366