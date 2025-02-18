



▲WBCQ中華隊名單應不會再更換！蔡其昌透露教練團2大取捨 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

經典賽資格賽2月21日開打，中華隊日前已敲定最終28人名單，是否會再更換人選？中職會長兼國家隊領隊蔡其昌今受訪透露，基本上不會再變動，主因是其餘遭割捨人選都已經回到母隊。

中華隊在上周五晚間公布最終28人名單，陳子豪、劉基鴻等人成為遺珠。據悉，陳子豪對樂天交流賽首戰時，滑回本壘不慎傷到腰部，當天練習賽仍有上場，但據消息人士指出，教練團考量面對張力大的賽事，擔心影響到他的賽季，最終決定割捨。

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蔡其昌表示，從經典賽開始態度都是一致，「基本上我都沒有評論，就是信任，我相信總教練的決定，所以不管是餅總（林岳平）還是曾總（曾豪駒），我相信都是他們當下考量到選手意願以及健康後，所做出的決定。」

對於陳子豪的掌握狀況，蔡其昌表示，聯盟同仁都有持續了解，「他就是因為身體不適，最後才被割捨，真的很可惜，我們本來認為一開始打了全壘打，他狀況應該是拉升得比較快，但是身體不適，這是重中之重，留得青山在，不怕沒柴燒，不可以有傷硬要上場。

最終名單是上周五晚間9時許公布，蔡其昌指出，雖然沒有在會議當中，但其實在對韓國兩場交流賽結束之後，其實就有開始陸續討論名單，選手的健康以及強度拉升程度，我認為教練團最主要考量就是這兩個方向。」

根據規定，19日以前仍可以更換名單，是否可能再微調？蔡其昌坦言，機率不高，「應該就是現階段這樣子了，因為其他人都回去了，如果還會微調，他們就都會留下來。」