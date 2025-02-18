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旅台就是神？中華隊WBC資格賽可能對上3投手　全打過中職

▲▼經典賽資格賽可能對上中華隊的3名投手，左起雷法、迪倫和傑斯都打過中職。（合成圖／樂天桃猿提供、富邦悍將提供、記者林敬旻攝）

▲經典賽資格賽可能對上中華隊的3名投手，左起雷法、迪倫和傑斯都打過中職。（合成圖／樂天桃猿提供、富邦悍將提供、記者林敬旻攝）

記者游郁香／綜合報導

經典賽資格賽21日開打，中華隊將依序對戰西班牙、南非和尼加拉瓜，4隊爭搶2個正賽席次。值得一提的是，3個對手陣中都有打過中職的投手，出生古巴的前樂天桃猿洋投雷法（Elián Leyva）這次改披西班牙戰袍，前富邦悍將洋投迪倫（Dylan Unsworth）、傑斯（J.C. Ramirez）分別代表南非和尼加拉瓜。

雷法改披西班牙戰袍　2023年經典賽曾對中華隊

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下個月滿36歲的雷法出生於古巴哈瓦那，擁有豐富的國際賽經歷。他自2019年起多次代表西班牙參加歐洲棒球錦標賽與奧運資格賽，並曾於墨西哥與多明尼加聯盟效力，2018-19年在墨西哥聯盟橫掃勝投王、三振王、防禦率王，榮獲投手三冠王。

▲桃猿洋投雷法。（圖／樂天桃猿提供）

▲前桃猿洋投雷法。（圖／樂天桃猿提供）

雷法2023年經典賽前與樂天桃猿簽約，來到中華職棒發展，他曾表示，「上大聯盟是夢想，但聽到有機會來台灣打球，對於生涯是很正面的事情。」他總計在中職先發12場，繳出4勝3敗，67.1局投球，被擊出70支安打（包含5支全壘打），56次三振，30次四死球，防禦率3.88，WHIP值1.46的成績。

在2023年世界棒球經典賽中，雷法接受古巴國家隊徵召，參賽時對上中華隊表現出色，先發2.1局僅被擊出1支安打，送出4次三振，無失分；4強賽對上美國時則以中繼身分登板1.1局，失3分。

雷法的旅台生涯在他2023年831洋將大限前遭桃猿除役而畫下句點。他在剛結束的冬季聯盟則先後效力多明尼加獅隊、委內瑞拉鯊魚隊，共計登板10場，狀態雖較巔峰時期下滑，但他憑藉對台灣棒球的熟悉度，極有可能在經典賽資格賽首戰先發對上中華隊。

南非王牌迪倫在中職短暫出賽3場　去年奪委聯兩座投手獎

迪倫此次代表南非隊來台參加經典賽資格賽，這位曾短暫效力富邦悍將的洋投，去年在委內瑞拉夏季聯賽寫下亮眼成績，成為聯盟首位南非籍球員，更奪下防禦率王與最佳投手兩項大獎。

▲富邦悍將洋將迪倫。（圖／富邦悍將提供）

▲前富邦悍將洋投迪倫。（圖／富邦悍將提供）

迪倫曾於2021年7月加盟富邦悍將，但在中職僅短暫出賽3場，隔年便轉戰墨西哥聯盟，隨後持續於中南美洲各國聯盟發展。他的職業生涯橫跨多個國家，擁有豐富的國際賽經驗，這也讓他在本屆南非隊中扮演重要角色，是陣中的王牌投手之一。

南非隊本次陣容，除了迪倫與曾在2022年資格賽累計4局僅失1分的老將伊拉斯穆斯（Justin Erasmus），還包括三壘手兼隊長菲利普斯（Jonathan Phillips）、前大聯盟球員戈普（Gift Ngoepe）的弟弟特洛·戈普（Tlou Ngoepe），以及曾效力捷克職業球隊的游擊手史密斯（Tyler Smith）。

尼加拉瓜傑斯有6年大聯盟資歷　有望對戰中華隊

擁有6年大聯盟資歷的傑斯曾在2021年效力富邦悍將，但因個人因素，同年7月初向球團提出自請離隊，返回美國處理家務。當時正值台灣新冠疫情嚴峻，這也是他選擇返鄉的重要原因。之後富邦悍將在7月12日正式註銷他的註冊資格，結束他在中職短暫的旅程。

▲▼中職富邦VS樂天-傑斯。（圖／記者黃克翔攝）

▲前富邦悍將洋投傑斯。（圖／記者黃克翔攝）

36歲的傑斯全盛時期出現在2017年披洛杉磯天使隊戰袍時，他該季拿下11勝，最快球速達156公里。

傑斯短暫來台後，曾與明尼蘇達雙城隊簽下小聯盟合約，並轉戰委內瑞拉聯盟發展。去年他在墨西哥聯盟擔任先發投手，出賽14場，取得6勝3敗，防禦率4.00。此次回歸國家隊，將是他再次挑戰國際賽的舞台，也讓台灣球迷關注是否會在經典賽資格賽場上與這個「熟面孔」對決。

關鍵字： WBC資格賽中華隊經典賽資格賽

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