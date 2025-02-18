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喬科維奇轟辛納禁賽3個月「判決偏袒」　前球后躺著中槍？

▲▼現任球王辛納與世界反禁藥組織（WADA）達成和解，接受禁賽3個月，喬科維奇批評此判決明顯偏袒 。（圖／達志影像／美聯社）

▲現任球王辛納（右）與世界反禁藥組織（WADA）達成和解，接受禁賽3個月，喬科維奇（左）批評此判決明顯偏袒 。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

世界球王辛納（Jannik Sinner）因藥檢陽性遭禁賽3個月，這項決定不僅在球迷間引發討論，也讓許多球員質疑反禁藥機制的公平性。塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）直言，辛納的禁賽判決「帶有偏袒」，並批評整個反禁藥系統存在嚴重問題。

辛納因去年3月兩次藥檢呈現低劑量的克羅斯特勃（Clostebol）陽性反應，世界反禁藥組織（WADA）起初接受他的說法，認定這是來自私人理療師的「意外污染」，最終上周與辛納達成協議，僅禁賽3個月，禁賽期從當地時間2月9日開始，5月4日結束，使他得以參加5月19日開打的法國網球公開賽。

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▲▼現任球王辛納與世界反禁藥組織（WADA）達成和解，接受禁賽3個月，喬科維奇批評此判決明顯偏袒 。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬科維奇（左）表示，許多球員對於辛納（右）案件的處理方式感到不滿 。（圖／達志影像／美聯社）

這項決定在網壇內部引發強烈質疑，喬科維奇就直言，「看起來，如果你是頂級球員、有頂級律師資源，就能影響判決結果。」他提到，辛納和前波蘭球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）捲入禁藥醜聞後都被證明是無辜的，過去其他選手卻沒有這種待遇。

喬科維奇進一步指出，許多球員對於辛納案件的處理方式不滿，「我和休息室裡的球員談過，過去幾個月來，大多數人都認為這個處理過程不公平，並且有明顯的偏袒。我們看到哈勒普（Simona Halep）、摩爾（Tara Moore）等選手為了爭取清白，卻被禁賽數年，甚至長時間無法打比賽。這顯示目前的反禁藥制度存在嚴重漏洞，需要徹底檢討。」

▲▼2025澳網決賽，球王辛納、德國名將茲維列夫第2盤搶七失利怒摔拍洩憤。（圖／路透）

▲球王辛納近1年深陷禁藥風波。（圖／路透）

英國選手布羅迪（Liam Broady）則認為，辛納的禁賽時程「剛好」避開了對他影響最大的比賽，「禁賽結束後，他剛好可以參加羅馬大師賽，這是他家鄉最重要的賽事，接著又能完整備戰法網。他的世界第1排名也不會受到影響，這樣的禁賽安排相當耐人尋味。」

這個禁賽爭議不僅凸顯網壇反禁藥制度的混亂，也讓外界開始質疑，WADA在面對不同選手時，是否真的能維持一視同仁的標準。對此，喬科維奇呼籲，「現在正是檢討制度的時機，因為它明顯無法有效運作。我希望網球界的主管機構能夠團結起來，找到更公平有效的方式來處理這類案件。」

關鍵字： 網球喬科維奇Novak Djokovic辛納Jannik SinnerWADA禁藥爭議

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