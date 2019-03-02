雷納德轟38分砍進最後3秒致勝球　林書豪突破妙傳羅瑞拿8分

▲拓荒者二哥麥卡倫(左)手感火燙，林書豪(右)此役拿8分 。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

前役以23分差血洗東區勁敵綠衫軍的暴龍，2日換在主場面對西區強權拓荒者，波特蘭後場雙槍單場合飆了59分，里拉德(Damian Lillard)最後13.8秒的3罰一度讓比賽回到原點，但多倫多當家得分手雷納德(Kawhi Leonard)再現總決賽MVP身手，硬是在終場前3秒急停跳投命中致勝球，以119比117氣走對手。穿上「皮卡丘鞋」的林書豪，此役則以8投4中拿下8分、1助攻。

暴龍首節攻守俱佳，不僅團隊手感火燙共計17投11中，單節還送出9次助攻，其中4次由當家主控羅瑞(Kyle Lowry)包辦；同時有效壓制拓荒者的火力，此節還剩4分52秒替補上陣的林書豪，也在最後1分36秒連砍6分，幫助暴龍拉開31對24、7分領先。

不過暴龍次節開局進攻端突然「斷電」，拓荒者趁勢拉出一波11比2反擊，取得35比33、2分反超，從板凳出發的萊曼(Jake Layman)連3記跳投命中，小柯瑞(Seth Curry)也在上半場還剩8分39秒快攻大秀單臂爆扣，引來今日休兵的哥哥柯瑞(Stephen Curry)在推特上發文，「好吧，我看到你了。」

▲暴龍當家王牌雷納德(左)。（圖／達志影像／美聯社）



眼看對手超前了比數，暴龍兩大先發主將羅瑞與雷納德挺身而出，羅瑞先來了一記26呎三分球，隨後「可愛」轉身過人後仰跳投命中，並要到加罰機會完成一記三分打，33秒後，他又接到小賈索(Marc Gasol)的助攻，在左側45度角飆外線，單節貢獻9分、2助攻，加上前鋒西亞卡姆(Pascal Siakam)連3次出手命中，多倫多要回61比54、7分領先優勢。

雖然拓荒者二哥麥卡倫(CJ McCollum)第3節開局連砍3顆三分球，還送出2次助攻，一度率隊將分差縮小到5分，但暴龍的團隊砲火依舊猛烈，射手格林(Danny Green)回敬了2記外線，主控羅瑞與雷納德攜手開火，羅瑞還在2分鐘內連投帶切掃下8分，包括2顆三分球，將分差擴大到14分。

林書豪在第3節最後2分25秒在拿手的右側45度角命中中距離，並送給羅瑞一記助攻，他突破到籃下送出巧妙的地板球，讓空切跟進的羅瑞上籃拿下兩分，完成一次精彩的搭配；但「豪小子」隨後上籃遭到封阻，接著2次中距離跳投都落空，沒能再添分數，暴龍則帶著93比84、9分領先進入決勝節。

▲林書豪 。（圖／達志影像／美聯社）

拓荒者末節仍緊追不捨，里拉德連2記三分命中，在最後3分28秒將比數扳成103平，隨後中鋒紐基奇(Jusuf Nurkic)把握了兩罰機會，一舉將比數反超為105比103，兩隊陷入激烈拉鋸。

決勝的最後4分多鐘，暴龍當家得分手雷納德連下9分，一度在終場前13.8秒幫助球隊取得3分領先，但隨後羅瑞在拓荒者主控里拉德身上賠上犯規，送給對手3罰機會，雙方又回到平手局面，所幸「大心臟」的雷納德最後3秒於右側底線命中12呎的急停跳投，球彈了幾下仍滾進籃框，率隊以119比117驚險取勝。

▲林書豪。（圖／CFP）

雷納德此役猛砍了38分、5助攻和3籃板；羅瑞拿下19分、6助攻和8籃板；林書豪上場17分鐘，有8分、1助攻進帳，但依舊沒能命中外線，他轉戰多倫多後在三分外線已經連11投不中。

拓荒者以麥卡倫攻下35分最高，他單場還飆進7顆三分球；一哥里拉德繳出24分、8籃板和6助攻。

▲拓荒者主控里拉德(中)。（圖／達志影像／美聯社）