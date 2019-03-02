NBA全明星賽恐取消？　主席坦承改革失敗：像給豬戴耳環

▲NBA全明星賽未來恐取消？（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

今年在夏洛特舉辦的NBA全明星賽收視率追平19年新低，聯盟主席席爾瓦(Adam Silver)2日在斯隆體育峰會上，坦承即使全明星賽引進了「選秀制」打破以東、西區來分隊的傳統，並直播兩隊隊長的選人過程，依舊沒收到成效，「我懂了，我們就像是給豬戴耳環。」他提出以季中或季前錦標賽來取代全明星賽的想法。

已經舉辦了68屆的NBA全明星賽，未來恐走入歷史？上個月在黃蜂主場光譜中心登場的全明星賽，在TNT和TBS中僅有3.8%，約680萬人收看比賽，追平近19年最低收視率；聯盟主席席爾瓦2日提出，想以季中或季前錦標賽來取代全明星賽的想法，也就是若未來改革成真，一季將不再只有一座總冠軍，仿照歐洲足球聯賽的制度。

請繼續往下閱讀...

從上季開始，全明星賽不再以東、西區來分隊，而是由兩位隊長透過「選秀」來挑隊友，不一定要選和自己同區的球星，也因此能看到勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)連2年聯手公鹿王牌「字母哥」的劇碼；但席爾瓦2日坦承，「全明星賽的改革沒效果。我懂了，我們就像是給豬戴耳環。」

席爾瓦對NBA的未來感到焦慮，他指出從2010到2018年間，聯盟主要收視群(18-34歲)的付費收視率已經幾乎下滑了50%，「我們活在一個很焦慮的時代，我想這和社群媒體有直接的關聯，很多球員都感到不開心。我自己也很焦慮，這也是為何球員都很喜歡找我聊天。」

除了考慮取消全明星賽，席爾瓦也提出想讓賽季縮短為70場的想法，也就是每支球隊都要放棄至少6場主場比賽，但這目前很難執行，雖然各隊的教練和球員可能會樂見賽季縮短，但恐怕沒有人會願意為此降薪20%。

▲NBA主席席爾瓦。（圖／達志影像／美聯社）